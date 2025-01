APP DE NAMORO

Maya Massafera denuncia Tinder por transfobia: 'Não posso ficar quieta'

Segundo a influenciadora, o aplicativo derruba contas de mulheres trans com frequência

"Tem várias outras meninas trans no processo. Eu recebi muitas mensagens de amigas trans que não conseguem ter a conta do Tinder nem durante um mês. Lá você é verificado como se fosse o Instagram, mas isso não funciona. Por isso, tem muitas pessoas se passando por outras", conta.

Ela afirma que, apesar de ser famosa, tem sua conta derrubada do aplicativo de 15 em 15 dias. "Eles banem nossa conta em menos de um mês, falam que recebem muitas denúncias de que não é nossa foto. Como não é nossa foto? E a verificação? Todas as meninas trans que eu conheço perderam a conta no Tinder. Como eu sou famosa, eles resolvem pra mim, mas de 15 em 15 dias minha conta cai".