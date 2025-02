TESTEMUNHO

Ex-vocalista da banda Voa Dois critica axé e afirma: 'É do diabo'

Carla Wintor diz que abandonou a carreira após revelação religiosa e hoje prega nas redes sociais

A pastora Carla Wintor, que ficou conhecida no axé baiano como Katê, ex-vocalista da banda Voa Dois , fez declarações polêmicas sobre sua antiga trajetória musical. Em entrevista a Karina Bacchi, a artista afirmou que decidiu abandonar a carreira após uma experiência espiritual e que músicas que não louvam a Deus são “do diabo”. >

“Deus falou para mim que não teria mais shows, mas eu continuei acreditando que músicas românticas que não falam de empoderamento, traição e embriaguez, que não falam de pecados que vão de encontro com a palavra de Deus, não têm nada demais”, disse, explicando que sua percepção mudou após um episódio marcante.>

A ex-cantora relatou que, ao ouvir uma música do cantor Belo, perguntou a Deus o que Ele pensava sobre aquele tipo de canção. Pouco tempo depois, recebeu uma mala de doação com uma carta dentro. “A primeira frase que li foi essa: ‘O diabo lança suas doutrinas por música e suas artes, a arte que não passa pelo altar, não serve para mim. Tudo que não é do Espírito Santo não presta’”, contou.>