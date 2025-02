NAS REDES

Bruna Biancardi denuncia internauta após ataques racistas contra filha de Neymar

Influenciadora derrubou conta da hater com ajuda dos seus seguidores

Nesta terça-feira (25), Bruna Biancardi pediu ajuda dos seus seguidores para derrubar o perfil de uma usuária do Instagram que estava fazendo ofensas racistas contra Mavie e Helena, filhas de seu relacionamento com Neymar. Com a mobilização de alguns de seus 13 milhões de seguidores, a influenciadora conseguiu que a conta da hater caísse. >

"Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", pediu, compartilhou o perfil para que seus fãs pudessem fazer as denúncias. >