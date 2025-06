NO TRIBUNAL

Atriz processa Globo por racismo e pede R$ 10 milhões após vitória parcial na Justiça

Roberta Rodrigues venceu ação e teve reconhecido episódio de racismo em gravações da novela Nos Tempos do Imperador

Heider Sacramento

Publicado em 21 de junho de 2025 às 09:04

Roberta Rodrigues Crédito: Divulgação

Três meses após ganhar uma ação judicial contra a TV Globo por racismo sofrido nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador, a atriz Roberta Rodrigues revelou que ainda não recebeu os R$ 500 mil determinados pela Justiça. Insatisfeita com o valor da indenização, ela recorreu da decisão e agora pede R$ 10 milhões, além de exigir que o processo não corra em sigilo. >

“Ganhei o processo já, eu recorri a respeito do valor e também pedi para que não fique em sigilo, porque eu acho que as pessoas que entrarem com qualquer ação a respeito de racismo, pode usar esse processo a favor”, afirmou Roberta, em entrevista ao portal LeoDias.>

A atriz, que ficou conhecida por papéis marcantes na televisão brasileira, afirmou que quer transformar sua experiência em um marco jurídico e social. “No meu caso, eu não tive nenhum para poder acoplar no meu. Eu quero que ele sirva para que as pessoas entendam que tem que batalhar pelos seus direitos”, declarou.>

Durante a conversa, Roberta também refletiu sobre o avanço do racismo estrutural no Brasil. “O racismo tá cada dia mais forte, a gente vê no futebol, com o Vini Júnior. Quero que sirva para que as pessoas acordem e que as empresas entendam que isso não pode acontecer, né?”, desabafou.>

Ela ainda criticou a postura institucional de empresas que se dizem antirracistas, mas falham em promover mudanças reais. “Toda empresa diz que não é racista, óbvio, a gente quer muito que isso realmente seja verdade. Acho que as empresas têm que entender que têm que procurar as pessoas que são racistas dentro das suas empresas e fazer com que elas, no mínimo, respeitem a pessoa que tá ali trabalhando”, completou.>