Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 09:20
Se você estava esperando o momento certo para fazer aquela fezinha e tentar terminar o mês com a conta bancária sorrindo, o céu desta sexta-feira (27), preparou um cenário perfeito para quem tem coragem.
O grande destaque do dia é uma mudança de vibração bem forte. Às 11h10, a Lua entra no vaidoso e generoso signo de Leão, unindo forças com o Sol que já brilha em Áries. Isso significa que a sensibilidade dos últimos dias dá lugar à extroversão, à criatividade e àquela vontade gostosa de celebrar a vida. É o dia perfeito para colocar o coração em tudo o que faz.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Com o Sol em Áries e a Lua em Leão, o universo gosta de quem tem coragem e bom humor. Coloque um sorriso no rosto, confie na sua intuição e não tenha medo de dar o primeiro passo.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.