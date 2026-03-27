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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) para ter bons ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:20

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você estava esperando o momento certo para fazer aquela fezinha e tentar terminar o mês com a conta bancária sorrindo, o céu desta sexta-feira (27), preparou um cenário perfeito para quem tem coragem.

O grande destaque do dia é uma mudança de vibração bem forte. Às 11h10, a Lua entra no vaidoso e generoso signo de Leão, unindo forças com o Sol que já brilha em Áries. Isso significa que a sensibilidade dos últimos dias dá lugar à extroversão, à criatividade e àquela vontade gostosa de celebrar a vida. É o dia perfeito para colocar o coração em tudo o que faz.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    No amor, o clima é de romance e paixão. No trabalho, sua criatividade transborda. Mostre sua liderança com entusiasmo e sem medo de brilhar.
  • Números da sorte: 1, 19, 37

  • Touro (20/04 a 20/05)
    O foco hoje é o seu cantinho e as pessoas que você ama. No trabalho, aproveite para organizar seu espaço e deixá-lo mais produtivo. No amor, um jantar especial em casa vai render ótimos momentos de cumplicidade.
  • Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Sua mente curiosa está a mil por hora e sua lábia está irresistível. Excelente dia para vendas, reuniões importantes ou para fechar negócios. Use suas palavras para inspirar as pessoas ao seu redor. No amor, o papo leve abre portas.
  • Números da Sorte:  3, 21, 30

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O dia pede foco nas finanças e na valorização do seu esforço. Se você não reconhecer o seu valor, ninguém vai reconhecer por você. No amor, planejar um passeio diferente ou um mimo especial vai fortalecer a relação.
  • Números da sorte: 2, 11, 29

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    A Lua chega no seu signo e te coloca no centro do palco! Seu carisma está magnético e as pessoas se sentem atraídas pela sua generosidade. No trabalho, assuma o controle. É o seu momento de liderar e de se cuidar.
  • Números da sorte: 10, 28, 46

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O dia pede um pouco mais de recolhimento e silêncio. No trabalho, atue nos bastidores e finalize pendências que exigem discrição. No amor, prefira o aconchego longe da badalação. O descanso vai te fazer muito bem.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sextou com foco no social e nas amizades. Seus contatos estão valendo ouro hoje, então aproveite para fazer networking e compartilhar ideias. No amor, um amigo pode te apresentar a alguém muito interessante.
  • Números da sorte: 6, 15, 42

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    É hora de mostrar seus resultados sem falsa modéstia para os chefes ou clientes. No amor, compartilhe seus objetivos com o par e busquem crescer juntos.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua em um signo amigo do elemento fogo, a sua sede por aventura desperta. Dia excelente para lidar com estudos, justiça ou contatos de fora. No amor, quebre a rotina e faça algo novo ao ar livre.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia de mergulhos profundos na intimidade e de encarar desejos ocultos. No financeiro, use seu faro estratégico para resolver pendências, impostos ou investimentos. É hora de desapegar do que está travando sua vida.
  • Números da sorte: 12, 30, 48

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    A Lua mexe diretamente com as suas relações e parcerias. O sucesso hoje vem da sua capacidade de colaborar e ouvir o outro de igual para igual. No amor, a generosidade mútua é o segredo para uma noite incrível.
  • Números da sorte: 7, 25, 52

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O amor hoje se mostra no cuidado prático e nas pequenas gentilezas do dia a dia. No trabalho, a sua rotina flui muito bem e você vai sentir orgulho ao ver as tarefas concluídas. Aproveite para ajustar seus hábitos de saúde.
  • Números da sorte: 7, 25, 52

Dica do Dia: Com o Sol em Áries e a Lua em Leão, o universo gosta de quem tem coragem e bom humor. Coloque um sorriso no rosto, confie na sua intuição e não tenha medo de dar o primeiro passo.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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