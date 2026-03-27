ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) para ter bons ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:20

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você estava esperando o momento certo para fazer aquela fezinha e tentar terminar o mês com a conta bancária sorrindo, o céu desta sexta-feira (27), preparou um cenário perfeito para quem tem coragem.

O grande destaque do dia é uma mudança de vibração bem forte. Às 11h10, a Lua entra no vaidoso e generoso signo de Leão, unindo forças com o Sol que já brilha em Áries. Isso significa que a sensibilidade dos últimos dias dá lugar à extroversão, à criatividade e àquela vontade gostosa de celebrar a vida. É o dia perfeito para colocar o coração em tudo o que faz.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

No amor, o clima é de romance e paixão. No trabalho, sua criatividade transborda. Mostre sua liderança com entusiasmo e sem medo de brilhar.

No amor, o clima é de romance e paixão. No trabalho, sua criatividade transborda. Mostre sua liderança com entusiasmo e sem medo de brilhar. Números da sorte: 1, 19, 37

Touro (20/04 a 20/05)

O foco hoje é o seu cantinho e as pessoas que você ama. No trabalho, aproveite para organizar seu espaço e deixá-lo mais produtivo. No amor, um jantar especial em casa vai render ótimos momentos de cumplicidade.



O foco hoje é o seu cantinho e as pessoas que você ama. No trabalho, aproveite para organizar seu espaço e deixá-lo mais produtivo. No amor, um jantar especial em casa vai render ótimos momentos de cumplicidade. Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua mente curiosa está a mil por hora e sua lábia está irresistível. Excelente dia para vendas, reuniões importantes ou para fechar negócios. Use suas palavras para inspirar as pessoas ao seu redor. No amor, o papo leve abre portas.



Sua mente curiosa está a mil por hora e sua lábia está irresistível. Excelente dia para vendas, reuniões importantes ou para fechar negócios. Use suas palavras para inspirar as pessoas ao seu redor. No amor, o papo leve abre portas. Números da Sorte: 3, 21, 30



Câncer (21/06 a 22/07)

O dia pede foco nas finanças e na valorização do seu esforço. Se você não reconhecer o seu valor, ninguém vai reconhecer por você. No amor, planejar um passeio diferente ou um mimo especial vai fortalecer a relação.



O dia pede foco nas finanças e na valorização do seu esforço. Se você não reconhecer o seu valor, ninguém vai reconhecer por você. No amor, planejar um passeio diferente ou um mimo especial vai fortalecer a relação. Números da sorte: 2, 11, 29

Leão (23/07 a 22/08)

A Lua chega no seu signo e te coloca no centro do palco! Seu carisma está magnético e as pessoas se sentem atraídas pela sua generosidade. No trabalho, assuma o controle. É o seu momento de liderar e de se cuidar.



A Lua chega no seu signo e te coloca no centro do palco! Seu carisma está magnético e as pessoas se sentem atraídas pela sua generosidade. No trabalho, assuma o controle. É o seu momento de liderar e de se cuidar. Números da sorte: 10, 28, 46

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede um pouco mais de recolhimento e silêncio. No trabalho, atue nos bastidores e finalize pendências que exigem discrição. No amor, prefira o aconchego longe da badalação. O descanso vai te fazer muito bem.



O dia pede um pouco mais de recolhimento e silêncio. No trabalho, atue nos bastidores e finalize pendências que exigem discrição. No amor, prefira o aconchego longe da badalação. O descanso vai te fazer muito bem. Números da sorte: 4, 13, 31

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou com foco no social e nas amizades. Seus contatos estão valendo ouro hoje, então aproveite para fazer networking e compartilhar ideias. No amor, um amigo pode te apresentar a alguém muito interessante.



Sextou com foco no social e nas amizades. Seus contatos estão valendo ouro hoje, então aproveite para fazer networking e compartilhar ideias. No amor, um amigo pode te apresentar a alguém muito interessante. Números da sorte: 6, 15, 42

Escorpião (23/10 a 21/11)

É hora de mostrar seus resultados sem falsa modéstia para os chefes ou clientes. No amor, compartilhe seus objetivos com o par e busquem crescer juntos.



É hora de mostrar seus resultados sem falsa modéstia para os chefes ou clientes. No amor, compartilhe seus objetivos com o par e busquem crescer juntos. Números da sorte: 8, 26, 44



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a Lua em um signo amigo do elemento fogo, a sua sede por aventura desperta. Dia excelente para lidar com estudos, justiça ou contatos de fora. No amor, quebre a rotina e faça algo novo ao ar livre.



Com a Lua em um signo amigo do elemento fogo, a sua sede por aventura desperta. Dia excelente para lidar com estudos, justiça ou contatos de fora. No amor, quebre a rotina e faça algo novo ao ar livre. Números da sorte: 9, 27, 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia de mergulhos profundos na intimidade e de encarar desejos ocultos. No financeiro, use seu faro estratégico para resolver pendências, impostos ou investimentos. É hora de desapegar do que está travando sua vida.



Dia de mergulhos profundos na intimidade e de encarar desejos ocultos. No financeiro, use seu faro estratégico para resolver pendências, impostos ou investimentos. É hora de desapegar do que está travando sua vida. Números da sorte: 12, 30, 48

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

A Lua mexe diretamente com as suas relações e parcerias. O sucesso hoje vem da sua capacidade de colaborar e ouvir o outro de igual para igual. No amor, a generosidade mútua é o segredo para uma noite incrível.



A Lua mexe diretamente com as suas relações e parcerias. O sucesso hoje vem da sua capacidade de colaborar e ouvir o outro de igual para igual. No amor, a generosidade mútua é o segredo para uma noite incrível. Números da sorte: 7, 25, 52

Peixes (20/02 a 20/03)

O amor hoje se mostra no cuidado prático e nas pequenas gentilezas do dia a dia. No trabalho, a sua rotina flui muito bem e você vai sentir orgulho ao ver as tarefas concluídas. Aproveite para ajustar seus hábitos de saúde.



O amor hoje se mostra no cuidado prático e nas pequenas gentilezas do dia a dia. No trabalho, a sua rotina flui muito bem e você vai sentir orgulho ao ver as tarefas concluídas. Aproveite para ajustar seus hábitos de saúde. Números da sorte: 7, 25, 52

Dica do Dia: Com o Sol em Áries e a Lua em Leão, o universo gosta de quem tem coragem e bom humor. Coloque um sorriso no rosto, confie na sua intuição e não tenha medo de dar o primeiro passo.

