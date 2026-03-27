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Luana Piovani se declara ao filho e desabafa em meio a polêmica com Scooby: 'Estou dilacerada'

Morando em Portugal, a atriz veio ao Brasil para celebrar os 14 anos do filho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:11

Luana Piovani
Luana Piovani Crédito: Reprodução

Em meio a um momento delicado na vida pessoal, Luana Piovani voltou a emocionar os seguidores ao falar do filho mais velho, Dom, que completou 14 anos. A atriz deixou escapar, nas entrelinhas, o quanto tem sofrido com a distância do adolescente.

“Saúde e eu por perto, é o que desejo”, escreveu a atriz ao parabenizar o filho. Dom vive atualmente no Brasil com o pai, Pedro Scooby, enquanto Luana está em Portugal.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

Luana admitiu que não conseguia colocar em palavras tudo o que sentia naquele momento, mas reforçou o amor pelo filho: disse que ele é um presente em sua vida e que o ama “sem fim”.

Após receber uma mensagem de apoio de uma seguidora, que também vive uma situação parecida, a atriz respondeu nos comentários do post que estava “Dilacerada”.

A declaração não veio por acaso, Luana contou que viajou de Portugal ao Brasil para passar o aniversário com o filho, mas acabou frustrada ao descobrir que nem todos os irmãos estariam presentes. Segundo ela, a situação a abalou profundamente.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
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Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

Sem esconder a indignação, a atriz criticou o que chamou de atitudes egoístas e afirmou que segue tentando lidar com os impactos emocionais da situação, mesmo diante das dificuldades.

Do outro lado, Scooby preferiu não se pronunciar. Em vez disso, publicou registros de uma festa surpresa organizada para o filho, reunindo os irmãos em um momento de celebração. Na legenda, o surfista destacou o carinho e o orgulho que sente pelo adolescente.

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