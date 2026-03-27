CLIMÃO

Luana Piovani se declara ao filho e desabafa em meio a polêmica com Scooby: 'Estou dilacerada'

Morando em Portugal, a atriz veio ao Brasil para celebrar os 14 anos do filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:11

Luana Piovani Crédito: Reprodução

Em meio a um momento delicado na vida pessoal, Luana Piovani voltou a emocionar os seguidores ao falar do filho mais velho, Dom, que completou 14 anos. A atriz deixou escapar, nas entrelinhas, o quanto tem sofrido com a distância do adolescente.

“Saúde e eu por perto, é o que desejo”, escreveu a atriz ao parabenizar o filho. Dom vive atualmente no Brasil com o pai, Pedro Scooby, enquanto Luana está em Portugal.

Luana Piovani 1 de 11

Luana admitiu que não conseguia colocar em palavras tudo o que sentia naquele momento, mas reforçou o amor pelo filho: disse que ele é um presente em sua vida e que o ama “sem fim”.

Após receber uma mensagem de apoio de uma seguidora, que também vive uma situação parecida, a atriz respondeu nos comentários do post que estava “Dilacerada”.

A declaração não veio por acaso, Luana contou que viajou de Portugal ao Brasil para passar o aniversário com o filho, mas acabou frustrada ao descobrir que nem todos os irmãos estariam presentes. Segundo ela, a situação a abalou profundamente.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

Sem esconder a indignação, a atriz criticou o que chamou de atitudes egoístas e afirmou que segue tentando lidar com os impactos emocionais da situação, mesmo diante das dificuldades.