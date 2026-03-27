Luana Piovani se declara ao filho e desabafa em meio a polêmica com Scooby: 'Estou dilacerada'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 09:11
Em meio a um momento delicado na vida pessoal, Luana Piovani voltou a emocionar os seguidores ao falar do filho mais velho, Dom, que completou 14 anos. A atriz deixou escapar, nas entrelinhas, o quanto tem sofrido com a distância do adolescente.
“Saúde e eu por perto, é o que desejo”, escreveu a atriz ao parabenizar o filho. Dom vive atualmente no Brasil com o pai, Pedro Scooby, enquanto Luana está em Portugal.
Luana Piovani
Luana admitiu que não conseguia colocar em palavras tudo o que sentia naquele momento, mas reforçou o amor pelo filho: disse que ele é um presente em sua vida e que o ama “sem fim”.
Após receber uma mensagem de apoio de uma seguidora, que também vive uma situação parecida, a atriz respondeu nos comentários do post que estava “Dilacerada”.
A declaração não veio por acaso, Luana contou que viajou de Portugal ao Brasil para passar o aniversário com o filho, mas acabou frustrada ao descobrir que nem todos os irmãos estariam presentes. Segundo ela, a situação a abalou profundamente.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Sem esconder a indignação, a atriz criticou o que chamou de atitudes egoístas e afirmou que segue tentando lidar com os impactos emocionais da situação, mesmo diante das dificuldades.
Do outro lado, Scooby preferiu não se pronunciar. Em vez disso, publicou registros de uma festa surpresa organizada para o filho, reunindo os irmãos em um momento de celebração. Na legenda, o surfista destacou o carinho e o orgulho que sente pelo adolescente.