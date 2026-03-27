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Sem agulhas? Técnica citada por Virginia e Bruna Marquezine promete lábios mais volumosos; entenda

Saiba quais são as indicações e os cuidados necessários

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:58

Virginia e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Será que dá pra conquistar lábios mais volumosos sem encarar agulhas? O assunto ganhou força depois que Virginia Fonseca afirmou que não faz preenchimento labial e atribuiu o efeito mais marcado ao uso de laser, técnica que já tinha sido mencionada por Bruna Marquezine.

De acordo com dermatologistas, o laser utilizado na região labial atua nas camadas mais profundas da pele por meio de calor controlado. Esse estímulo ativa a produção de colágeno, promovendo uma renovação da região, algo que vai além da estética imediata.

Virginia durante jogo do Brasil

Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram
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Inlfuenciadora esteve em Boston, nos Estados Unidos por Reprodução | Instagram

Na prática, o resultado aparece como lábios mais hidratados, com melhor textura e contorno mais definido, dando aquele efeito de boca mais 'viçosa'.

Agora vem o ponto que muita gente confunde, o laser não aumenta o volume dos lábios como o preenchimento com ácido hialurônico. Ou seja, ele não cria uma boca maior do zero. O que acontece é uma melhora na estrutura da pele, que pode dar a impressão de um leve aumento.

E isso explica por que o resultado costuma agradar quem busca algo mais natural. Ao melhorar a elasticidade, a hidratação e até a circulação local, os lábios passam a refletir mais luz e ficam com aquele aspecto saudável que chama atenção, sem necessariamente parecer que 'algo foi feito'.

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Outro ponto positivo é o fato de ser um procedimento não injetável. Para quem tem medo de agulhas ou quer fugir de resultados muito marcados, o laser aparece como uma alternativa.

Mas não é milagre e especialistas afirmam: quem deseja um aumento significativo de volume ainda vai precisar recorrer a outros métodos. O laser não foi feito para criar um 'bocão', e sim para melhorar a qualidade da pele labial.

Novo visual de Bruna Marquezine

Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Novo visual de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram

Sobre os resultados, nada de transformação instantânea. Apesar de um leve inchaço logo após a sessão, que já dá uma impressão de melhora, o efeito real vem com o tempo. O pico da produção de colágeno costuma acontecer entre 30 e 90 dias.

E também não é algo feito em uma única visita. Normalmente, são indicadas de duas a cinco sessões, com manutenção ao longo do tempo.

Como todo procedimento, existem cuidados. Quando feito de forma inadequada, pode haver risco de queimaduras, além da possibilidade de reativar herpes labial em pessoas predispostas. Por isso, a recomendação é procurar sempre um dermatologista qualificado.

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Tags:

Virginia Estética Virginia Fonseca Bruna Marquezine Beleza Procedimento

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