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Sem agulhas? Técnica citada por Virginia e Bruna Marquezine promete lábios mais volumosos; entenda

Saiba quais são as indicações e os cuidados necessários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:58

Virginia e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Será que dá pra conquistar lábios mais volumosos sem encarar agulhas? O assunto ganhou força depois que Virginia Fonseca afirmou que não faz preenchimento labial e atribuiu o efeito mais marcado ao uso de laser, técnica que já tinha sido mencionada por Bruna Marquezine.

De acordo com dermatologistas, o laser utilizado na região labial atua nas camadas mais profundas da pele por meio de calor controlado. Esse estímulo ativa a produção de colágeno, promovendo uma renovação da região, algo que vai além da estética imediata.

Virginia durante jogo do Brasil 1 de 5

Na prática, o resultado aparece como lábios mais hidratados, com melhor textura e contorno mais definido, dando aquele efeito de boca mais 'viçosa'.

Agora vem o ponto que muita gente confunde, o laser não aumenta o volume dos lábios como o preenchimento com ácido hialurônico. Ou seja, ele não cria uma boca maior do zero. O que acontece é uma melhora na estrutura da pele, que pode dar a impressão de um leve aumento.

E isso explica por que o resultado costuma agradar quem busca algo mais natural. Ao melhorar a elasticidade, a hidratação e até a circulação local, os lábios passam a refletir mais luz e ficam com aquele aspecto saudável que chama atenção, sem necessariamente parecer que 'algo foi feito'.

Outro ponto positivo é o fato de ser um procedimento não injetável. Para quem tem medo de agulhas ou quer fugir de resultados muito marcados, o laser aparece como uma alternativa.

Mas não é milagre e especialistas afirmam: quem deseja um aumento significativo de volume ainda vai precisar recorrer a outros métodos. O laser não foi feito para criar um 'bocão', e sim para melhorar a qualidade da pele labial.

Novo visual de Bruna Marquezine 1 de 7

Sobre os resultados, nada de transformação instantânea. Apesar de um leve inchaço logo após a sessão, que já dá uma impressão de melhora, o efeito real vem com o tempo. O pico da produção de colágeno costuma acontecer entre 30 e 90 dias.

E também não é algo feito em uma única visita. Normalmente, são indicadas de duas a cinco sessões, com manutenção ao longo do tempo.