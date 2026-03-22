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João Guilherme fala sobre exposição das sobrinhas nas redes de Virginia: 'Não sei o que acrescenta'

Ator questionou o excesso de câmeras na infância

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de março de 2026 às 20:41

João Guilherme fala sobre exposição das sobrinhas nas redes de Virginia Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

João Guilherme, de 24 anos, resolveu falar abertamente em entrevista no Lollapalooza 2026, sobre a exposição das sobrinhas nas redes sociais, tema que voltou à tona após uma recente polêmica envolvendo Virginia Fonseca, Zé Felipe e Ana Castela.

Sem rodeios, o ator deixou claro que o assunto o incomoda: “É muito distante o que eu vivi do que essas meninas vivem. Para os meus filhos, eu não vou querer toda essa exposição. Eu não sei o que isso acrescenta para as crianças. Me preocupa”, afirmou.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
1 de 18
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

A fala chama atenção justamente por vir de alguém que cresceu sob os holofotes, mas em um contexto completamente diferente do atual, onde redes sociais ditam visibilidade desde o berço.

João ainda destacou que essa realidade é inédita até dentro da própria família. Afinal, suas sobrinhas, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, já nasceram com milhões de olhos acompanhando cada passo.

“É a primeira vez que vejo alguém na família ser famoso desde que nasceu. Tem que observar com cuidado como vai ser a relação delas com internet, vaidade…”, completou.

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  • Entenda o que aconteceu

O debate ganhou força depois que um vídeo de Ana Castela maquiando a pequena Maria Flor viralizou nas redes. O momento, aparentemente inocente, virou combustível para especulações.

Pouco tempo depois, Virginia Fonseca publicou um novo vídeo maquiando a filha e comentou que a menina queria ser maquiada por ela. Foi o suficiente para parte do público interpretar como indireta.

A situação esquentou de vez quando internautas perceberam que Ana Castela deixou de seguir Virginia nas redes sociais, levantando rumores de um possível climão entre as duas.

Em meio à repercussão, Zé Felipe preferiu adotar um tom mais discreto e afirmou que questões familiares devem ser resolvidas longe da internet.

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Tags:

zé Felipe Virginia João Guilherme Exposição Crianças

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