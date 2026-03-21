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Virginia Fonseca nega novos procedimentos estéticos e fãs fazem chacota: 'Parecendo Drácula'

Influenciadora reage após comentários sobre boca e dentes e atribui repercussão à maquiagem e iluminação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 22:03

Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais neste sábado (21) para responder a críticas sobre sua aparência. A empresária afirmou que ficou surpresa com a repercussão envolvendo o formato da boca e dos dentes e negou ter passado por procedimentos estéticos recentes.

Em vídeo, Virginia aparece ao lado de um médico e questiona se teria feito algum tipo de preenchimento labial. O profissional nega e explica que ela realiza apenas tratamentos com laser, sem alteração de volume. A influenciadora reforça que não faz preenchimento há anos e que suas características são naturais.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 26

“Quem tá falando da minha boca, talvez seja o batom”, disse. Segundo ela, o efeito que chamou atenção pode ter sido causado pela maquiagem ou pela iluminação do vídeo.

Virginia também comentou que o dentista que a acompanha chegou a ser cobrado por seguidores nas redes sociais. Incomodada com a situação, ela desabafou e afirmou que não houve qualquer intervenção recente.

A influenciadora, que mantém relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, ainda disse que sua boca tem proporções naturais e que qualquer mudança percebida pode ter sido resultado de contorno labial ou efeito de luz.