Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca nega novos procedimentos estéticos e fãs fazem chacota: 'Parecendo Drácula'

Influenciadora reage após comentários sobre boca e dentes e atribui repercussão à maquiagem e iluminação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 22:03

Virginia
Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais neste sábado (21) para responder a críticas sobre sua aparência. A empresária afirmou que ficou surpresa com a repercussão envolvendo o formato da boca e dos dentes e negou ter passado por procedimentos estéticos recentes.

Em vídeo, Virginia aparece ao lado de um médico e questiona se teria feito algum tipo de preenchimento labial. O profissional nega e explica que ela realiza apenas tratamentos com laser, sem alteração de volume. A influenciadora reforça que não faz preenchimento há anos e que suas características são naturais.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Natal dos Famosos 2025: Virginia Fonseca e Vini Jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 26
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução

“Quem tá falando da minha boca, talvez seja o batom”, disse. Segundo ela, o efeito que chamou atenção pode ter sido causado pela maquiagem ou pela iluminação do vídeo.

Virginia também comentou que o dentista que a acompanha chegou a ser cobrado por seguidores nas redes sociais. Incomodada com a situação, ela desabafou e afirmou que não houve qualquer intervenção recente.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault

BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault

Imagem - BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro

BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

A influenciadora, que mantém relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, ainda disse que sua boca tem proporções naturais e que qualquer mudança percebida pode ter sido resultado de contorno labial ou efeito de luz.

A repercussão começou após a circulação de um vídeo recente, que gerou uma série de comentários nas redes.  

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Em jogada de mestre, Boneco escapa do Paredão e manda rival direto para a berlinda

BBB 26: Em jogada de mestre, Boneco escapa do Paredão e manda rival direto para a berlinda
Imagem - Quem é Marco Antonio Gimenez, irmão de Luciana Gimenez, envolvido em briga com a própria mãe

Quem é Marco Antonio Gimenez, irmão de Luciana Gimenez, envolvido em briga com a própria mãe
Imagem - Patrícia Poeta comenta sobre vida pessoal após revelar estar solteira: 'Minha essência é a discrição'

Patrícia Poeta comenta sobre vida pessoal após revelar estar solteira: 'Minha essência é a discrição'

MAIS LIDAS

Imagem - Não tem ar-condicionado? Veja 5 dicas simples para dormir melhor nos dias de calor intenso
01

Não tem ar-condicionado? Veja 5 dicas simples para dormir melhor nos dias de calor intenso

Imagem - Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; mãe e irmãs precisaram ser amparadas
02

Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; mãe e irmãs precisaram ser amparadas

Imagem - Influenciador com mais de 140mil seguidores morre após ser baleado enquanto andava a cavalo
03

Influenciador com mais de 140mil seguidores morre após ser baleado enquanto andava a cavalo

Imagem - BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault
04

BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault