CASA E JARDIM

Fitas métricas guardam pequeno detalhe oculto que poucas pessoas sabem para que serve e ele pode realmente ajudar

Pequenas marcações nas fitas métricas e trenas são um grande facilitador dentro da construção civil, mas também de consertos e reformas domésticos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 21:21

Medida é herança do sistema imperial britânico Crédito: Gerada por IA / ChatGPT

Você já percebeu que existem diversos detalhes que costumam passar batido no dia a dia? Um deles são os pequenos losangos na fita métrica. São marcas bem discretas, mas que têm uma função muito útil, que pouca gente sabe para que serve.

Esses losangos são mais comuns nas fitas métricas com padrão americano, que usam polegadas, mas algumas brasileiras acabaram adotando esse modelo. Esses pontinhos de referência servem para marcar uma medida, os intervalos a cada 8 pés (ft), que correspondem a 19,2 polegadas ou 48,8 cm.

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Para que servem os losangos

Os losangos pretos são usados principalmente para marcar espaçamentos entre vigas, caibros, montantes ou outros apoios em obras. Eles são especialmente úteis quando a construção utiliza módulos repetidos, como em pisos e forros.

O número parece estranho para quem está acostumado ao sistema métrico, mas faz sentido dentro da construção norte-americana. A conta parte de 96 polegadas, medida equivalente a 8 pés, tamanho comum de muitas placas usadas em obras.

Quando esse comprimento é dividido por cinco, o resultado é 19,2 polegadas. Por isso, a fita traz os losangos nessa sequência, permitindo que o profissional encontre rapidamente cada ponto de apoio.

Ou seja, como essa é uma medida padronizada em diversas peças, a marcação fornece uma referência visual para otimizar o trabalho Crédito: Sergei Starostin / Pexels

Por que os EUA usam outro modelo?

Os Estados Unidos da América ainda utilizam uma versão adaptada do sistema imperial, herdado do falecido Império Britânico, o chamado sistema costumeiro norte-americano. Enquanto isso, o Brasil e a maior parte do mundo utilizam o sistema métrico.

Outros países que utilizam parcialmente o sistema imperial são a Libéria e Myanmar Crédito: Isiaka D. Massalay / Pexels

Paradoxalmente, o NIST, órgão técnico dos EUA, admite e até incentiva o uso do sistema métrico, por meio do Metric Conversion Act aprovado em 1975. A medida tinha como objetivo ampliar a utilização do sistema métrico, mas de forma voluntária.

Na época, foi criado o U.S. Metric Board, um conselho para orientar a transição. Porém, na prática, ele não tinha muito poder coercitivo e boa parte da indústria americana manteve o sistema costumeiro.