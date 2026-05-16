Amigos dizem que Vini Jr. está 'arrasado' após término com Virgínia e temem desempenho ruim na Copa: 'Muito mexido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:56
Amigos de Vinícius Júnior revelaram que o atacante ficou “arrasado” após o término do namoro com Virginia Fonseca, anunciado nesta sexta-feira (15). Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, pessoas próximas ao jogador do Real Madrid estariam preocupadas com o impacto emocional da separação no desempenho dele dentro de campo.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
“O Vini é muito sentimental. Ele fica muito mexido em qualquer situação e acaba com o futebol dele”, afirmou uma fonte próxima ao atleta.
Ainda de acordo com amigos do jogador, o celular de Vini Jr. não para de receber mensagens de mulheres tentando contato após o fim do relacionamento. Segundo as fontes, o atacante decidiu não responder ninguém neste momento.
Outro ponto citado por pessoas próximas foi a dificuldade do jogador em lidar com a intensa exposição pública da influenciadora. “Ele gostava dela, mas não conseguia ficar suave. Ele tentava, mas não conseguia”, declarou uma fonte ouvida pelo portal.
O namoro entre Virginia e Vini Jr. durou cerca de seis meses.
Ao anunciar o término nas redes sociais, Virginia afirmou que prefere encerrar relações “com maturidade” quando algo deixa de fazer sentido. “Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro”, escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.