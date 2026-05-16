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Amigos dizem que Vini Jr. está 'arrasado' após término com Virgínia e temem desempenho ruim na Copa: 'Muito mexido'

Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele ficou abalado com o término do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:56

Virginia e Vini Jr. terminaram relacionamento
Virginia e Vini Jr. terminaram relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Amigos de Vinícius Júnior revelaram que o atacante ficou “arrasado” após o término do namoro com Virginia Fonseca, anunciado nesta sexta-feira (15). Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, pessoas próximas ao jogador do Real Madrid estariam preocupadas com o impacto emocional da separação no desempenho dele dentro de campo.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA ESPELHO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ TRANCOSO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA JACUMÃ na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ AO MAR na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
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Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

“O Vini é muito sentimental. Ele fica muito mexido em qualquer situação e acaba com o futebol dele”, afirmou uma fonte próxima ao atleta.

Ainda de acordo com amigos do jogador, o celular de Vini Jr. não para de receber mensagens de mulheres tentando contato após o fim do relacionamento. Segundo as fontes, o atacante decidiu não responder ninguém neste momento.

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Outro ponto citado por pessoas próximas foi a dificuldade do jogador em lidar com a intensa exposição pública da influenciadora. “Ele gostava dela, mas não conseguia ficar suave. Ele tentava, mas não conseguia”, declarou uma fonte ouvida pelo portal.

O namoro entre Virginia e Vini Jr. durou cerca de seis meses.

Ao anunciar o término nas redes sociais, Virginia afirmou que prefere encerrar relações “com maturidade” quando algo deixa de fazer sentido. “Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro”, escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.

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