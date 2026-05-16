NOVELA DAS 21H

Resumo de Quem Ama Cuida (18 a 23 de maio): morte trágica, golpe contra milionário e prisão movimentam estreia

Adriana perderá o marido em enchente enquanto Pilar arma para destruir Arthur na novela

Heider Sacramento

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:49

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida Crédito: Manoella Mello/Globo

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem fortes emoções entre os dias 18 e 23 de maio. A trama será marcada pela morte de Carlos, aproximação entre Adriana e Arthur, armações familiares, prisão injusta e uma sabotagem durante audiência judicial.

Veja o resumo dos capítulos:

Capítulo 1 – segunda-feira – 18 de maio de 2026

Adriana demonstra preocupação com a chuva e pede ajuda a Carlos. Pedro rejeita trabalhar com Ademir, enquanto Adriana é demitida da clínica. Pilar avisa Ulisses sobre o pedido de interdição contra Arthur. Adriana e Carlos ajudam vítimas da enchente como voluntários. No fim, Adriana entra em desespero ao ver Carlos e Alzira sendo levados pela correnteza.

Capítulo 2 – terça-feira – 19 de maio de 2026

Adriana tenta salvar o marido, mas acaba confirmando a morte de Carlos. Durante o enterro, Rosa comenta que Arthur procura uma fisioterapeuta. Pedro encontra a pulseira de Adriana e decide guardá-la. Ao ajudar Arthur após um roubo pelas ruas de São Paulo, Adriana conhece o milionário sem imaginar a ligação que terão.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Capítulo 3 – quarta-feira – 20 de maio de 2026

Arthur e Adriana se reencontram na entrevista de emprego. Mesmo após uma discussão, ele decide contratá-la como fisioterapeuta. Depois de um mal-entendido, Arthur a demite, mas muda de ideia ao descobrir a situação difícil vivida pela jovem no abrigo.

Capítulo 4 – quinta-feira – 21 de maio de 2026

Arthur devolve o emprego a Adriana. Pedro encontra a fisioterapeuta e descobre que ela deixará o abrigo com a família. Cleber percebe o interesse crescente do rapaz por Adriana, enquanto Otoniel continua desconfiado de Arthur.

Capítulo 5 – sexta-feira – 22 de maio de 2026

Pedro devolve a pulseira perdida a Adriana, emocionando a jovem. Pilar se revolta ao encontrar Adriana e a família instaladas na antiga casa da família. Arthur enfrenta parentes após defender os hóspedes. Enquanto isso, Otoniel comemora a chance de trabalhar em uma banca de flores.

Capítulo 6 – sábado – 23 de maio de 2026