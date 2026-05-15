ENTREVISTA EXCLUSIVA

‘Quero zerar o game’: Oh Polêmico fala sobre nova fase, turnê na Europa e sonho de gravar com Anitta e Ludmila

Em entrevista ao CORREIO, cantor abre o jogo sobre mudança no repertório, nova imagem artística e revela bastidores da fase mais ambiciosa da carreira

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:30

Oh Polêmico Crédito: Reprodução

Quem acompanha Oh Polêmico desde os primeiros sucessos do pagodão percebe rapidamente que o cantor atravessa uma mudança importante na carreira. Conhecido pelos hits de paredão que viralizaram nas periferias de Salvador, o artista agora aposta em uma nova construção artística, mais ampla e versátil, sem abrir mão da identidade que o levou ao sucesso.

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Polly contou que a transformação começou de forma gradual, principalmente após perceber que queria alcançar novos públicos e circular em espaços diferentes. Segundo ele, o repertório mais pesado continua existindo, mas passou a ser usado de maneira estratégica.

“Mudou muita coisa. Eu vinha com os hits que a gente acertou, como ‘Samba do Polly’ e ‘Boneco’, aquele pagodão mais pesado mesmo. Eu ainda tenho esse repertório, mas hoje trabalho ele em locais certos”, explica.

O cantor afirma que o objetivo agora é construir apresentações capazes de dialogar com diferentes ambientes, incluindo eventos familiares e festas populares em cidades do interior.

“Hoje eu venho com um duplo sentido mais leve, com um pagodão mais limpo, um show limpo. É um repertório que toca em aniversário, churrasco de família, festas da prefeitura. Estou muito feliz vivendo isso”, diz.

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Apesar da confiança atual, Oh Polêmico admite que a mudança de posicionamento trouxe inseguranças no início. O artista conta que chegou a questionar se o público aceitaria a nova proposta musical.

“No início não foi fácil. A gente fica com a cabeça pensando se vai dar certo, mas eu nunca desisti. Sempre fui para cima, insisti muito”, relembra.

Segundo ele, um dos pontos de virada aconteceu com o projeto audiovisual “Vibe do Polly”, que aproximou seu trabalho de um público mais diverso e ajudou a consolidar a nova fase. “Essa mudança começou quando nasceu o ‘Vibe do Polly’. A galera abraçou muito essas músicas no audiovisual”, afirma.

Hoje, o cantor garante que pensa os shows como uma experiência completa e não apenas como uma sequência de músicas. “A música não é apenas uma combinação de elementos; é uma experiência completa. Envolve dança, minhas bailarinas e uma interação que me conecta com o público”, conta.

A reformulação da carreira acontece justamente no momento em que o artista lança “Laço na Fivela”, parceria inédita com Léo Santana voltada ao São João. O feat representa, segundo Oh Polêmico, uma das maiores realizações da trajetória dele dentro do pagodão.

Além da nova música, o cantor também se prepara para outro passo importante: a primeira turnê internacional da carreira. Em conversa com o CORREIO, ele revelou que recebeu a notícia dos shows na Europa com emoção e definiu o momento como uma conquista pessoal e familiar.

“Quando chegou essa notícia, eu fiquei muito feliz porque é um sonho. Acho que vou estar zerando o game mais uma vez”, afirma.

O artista ainda destaca que a experiência carrega um significado especial para a família, principalmente para a mãe. “Vou estar realizando não só o meu sonho, mas o sonho da minha mãe também. Vou estar na Europa rodando vários lugares, fazendo shows e representando”, diz.

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Sobre os shows internacionais, Oh Polêmico adianta que pretende misturar sucessos antigos, músicas da nova fase e os hits que marcaram a carreira. “Vou preparar um repertório com músicas antigas, do começo de tudo, e também trazer os hits mais novos. Se não tocar ‘Samba do Polly’, é briga nos shows”, brinca.

A intensidade no palco, inclusive, segue sendo uma das marcas do cantor. Segundo ele, a dinâmica acelerada das apresentações faz parte da própria identidade artística. “Meu show não para. Eu não gosto de ficar conversando muito, é música atrás de música”, explica.

Mesmo vivendo uma das fases mais importantes da carreira ao lado de Léo Santana, Oh Polêmico já pensa nos próximos passos e revela outros sonhos profissionais. Entre eles, estão colaborações com Ludmilla e Anitta. “Um outro sonho que desejo realizar é gravar um hit com a Ludmilla e com a Anitta”, revela.

Ao falar sobre Anitta, o cantor relembra o encontro com a artista durante o Carnaval de Salvador e conta que os dois criaram proximidade nos bastidores. “Anitta me deu a oportunidade de cantar com ela no Carnaval de Salvador e a gente criou uma amizade muito forte”, afirma.