SOLTARAM O VERBO

Mulheres apontadas como pivô do término de Virginia e Vini Jr. falam pela primeira vez sobre o caso: 'Amo a Virginia'

Bruna Pinheiro e Jessica de Paula afirmaram que ida ao restaurante foi apenas coincidência

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:18

Mulheres negam encontro com o craque Crédito: Reprodução

Apontadas nas redes sociais como supostas pivôs do término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior, a empresária Bruna Pinheiro e a influenciadora Jessica de Paula se pronunciaram sobre a polêmica.

Em vídeo enviado ao programa TV Fama, Jessica negou qualquer envolvimento na separação do casal e afirmou que sequer encontrou Virginia no restaurante em Madri. “Eu amo a Virginia. Vocês estão me atacando por isso, mas não tenho nada a ver com o término deles”, declarou.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 26

A influenciadora também comentou os rumores sobre um suposto encontro com o ex-casal durante um jantar na capital espanhola. “Eu não vi eles no restaurante ontem. Até porque, se eu tivesse visto a Virginia no restaurante, eu teria pedido uma foto com ela”, afirmou.

Segundo Jessica, o local é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Madri e a visita aconteceu apenas por recomendação.

Bruna Pinheiro, amiga da influenciadora, reforçou a versão e disse que o passeio já estava planejado anteriormente. “A gente quis turistar, conhecer todos os pontos aqui em Madri”, afirmou.

Ela também negou qualquer ligação com jogadores de futebol. “Não tenho vínculo com nenhum tipo de jogador, muito menos com eles”, completou.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia 1 de 17

Os nomes das duas ganharam repercussão após o Portal LeoDias divulgar que Vinícius Júnior teria convidado modelos brasileiras para visitá-lo em Madri.

Segundo a publicação, duas delas teriam ido ao mesmo restaurante em que Vini Jr. e Virginia comemoravam a vitória do Real Madrid, um dia antes do anúncio do término.