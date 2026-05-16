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Mulheres apontadas como pivô do término de Virginia e Vini Jr. falam pela primeira vez sobre o caso: 'Amo a Virginia'

Bruna Pinheiro e Jessica de Paula afirmaram que ida ao restaurante foi apenas coincidência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:18

Mulheres negam encontro com o craque
Mulheres negam encontro com o craque Crédito: Reprodução

Apontadas nas redes sociais como supostas pivôs do término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior, a empresária Bruna Pinheiro e a influenciadora Jessica de Paula se pronunciaram sobre a polêmica.

Em vídeo enviado ao programa TV Fama, Jessica negou qualquer envolvimento na separação do casal e afirmou que sequer encontrou Virginia no restaurante em Madri. “Eu amo a Virginia. Vocês estão me atacando por isso, mas não tenho nada a ver com o término deles”, declarou.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Natal dos Famosos 2025: Virginia Fonseca e Vini Jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução

A influenciadora também comentou os rumores sobre um suposto encontro com o ex-casal durante um jantar na capital espanhola. “Eu não vi eles no restaurante ontem. Até porque, se eu tivesse visto a Virginia no restaurante, eu teria pedido uma foto com ela”, afirmou.

Segundo Jessica, o local é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Madri e a visita aconteceu apenas por recomendação.

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Bruna Pinheiro, amiga da influenciadora, reforçou a versão e disse que o passeio já estava planejado anteriormente. “A gente quis turistar, conhecer todos os pontos aqui em Madri”, afirmou.

Ela também negou qualquer ligação com jogadores de futebol. “Não tenho vínculo com nenhum tipo de jogador, muito menos com eles”, completou.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
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Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
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Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

Os nomes das duas ganharam repercussão após o Portal LeoDias divulgar que Vinícius Júnior teria convidado modelos brasileiras para visitá-lo em Madri.

Segundo a publicação, duas delas teriam ido ao mesmo restaurante em que Vini Jr. e Virginia comemoravam a vitória do Real Madrid, um dia antes do anúncio do término.

A assessoria do jogador afirmou que as brasileiras teriam sido convidadas por amigos do atleta e negou qualquer envolvimento amoroso.

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