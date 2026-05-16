SEPARAÇÃO

Virginia teria encontrado com mulheres ligadas a Vini Jr. em restaurante antes do término

Influenciadora estava em Madri quando descobriu presença de brasileiras associadas ao jogador em jantar após partida do Real Madrid

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:01

Virginia e as mulheres apontadas como convidadas por Vini Jr. Crédito: Reprodução

O término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior ganhou novos desdobramentos. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, a influenciadora teria encontrado mulheres associadas ao atacante durante um jantar em Madri pouco antes da separação vir a público.

De acordo com a publicação, Vini Jr. teria convidado mulheres brasileiras para a capital espanhola nos dias anteriores ao encontro. Virginia já estava em Madri acompanhando o jogador e teria permanecido hospedada na casa do atleta durante a viagem.

Virginia durante jogo do Brasil 1 de 5

Ainda segundo o colunista, a influenciadora encontrou duas dessas mulheres na noite de quinta-feira (14), justamente no restaurante em que jantava ao lado do atacante após uma partida do Real Madrid Club de Fútbol.

As brasileiras apontadas na polêmica foram identificadas nas redes sociais como Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula. Internautas passaram a associar as duas ao caso após publicações feitas em Madri, incluindo registros no estádio do Real Madrid e fotos usando camisas relacionadas ao jogador.

Poucas horas depois da repercussão, Virginia anunciou o fim do relacionamento e publicou um desabafo nas redes sociais sobre limites emocionais e respeito dentro das relações. “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável”, escreveu.

A influenciadora também afirmou que viveu o relacionamento de forma intensa e verdadeira. “Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou”, declarou.