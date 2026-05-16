CURIOSIDADES

Adeus, gases e barriga estufada: adesivo promete acabar com sintomas da intolerância à lactose

Tecnologia aposta em aplicação transdérmica de lactase, enzima ligada à quebra da lactose no intestino delgado



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:22

Segundo a marca, cada unidade contém lactase e deve ser usada antes do consumo de leite e derivados Crédito: Divulgação/Barrière

Presente em alimentos comuns da rotina, do leite no café da manhã ao queijo da pizza, a lactose costuma passar despercebida por muita gente. Para quem tem intolerância, porém, esse açúcar natural dos laticínios pode transformar uma refeição simples em horas de gases, inchaço, cólicas e desconforto digestivo.

Esse incômodo aparece quando o organismo não produz lactase suficiente no intestino delgado. A enzima é responsável por quebrar a lactose para que ela seja absorvida. Quando a digestão falha, parte desse açúcar segue para o cólon e entra em contato com bactérias, processo que pode gerar gases e fluidos, segundo o NIDDK, instituto ligado ao governo dos Estados Unidos.

Adesivo para lactose 1 de 5

Dentro dessa rotina de restrições, cuidados e comprimidos antes das refeições, o Dear Dairy, novo adesivo da Barrière, tenta se apresentar como alternativa. A marca descreve o produto como o primeiro patch do mundo criado para auxiliar na digestão da lactose, com a promessa de liberar lactase pela pele ao longo do dia.

Como funciona

Segundo a descrição da Barrière, o adesivo deve ser aplicado em pele limpa, seca e sem pelos, pela manhã ou de 15 a 30 minutos antes do consumo de laticínios. Cada unidade contém 2,5 mg de lactase e, segundo a empresa, pode permanecer em uso por 8 a 12 horas.

Na rotina de quem tem intolerância, a proposta mira uma dificuldade real. Nem sempre dá para saber quando haverá leite escondido em um molho, uma sobremesa ou um prato pronto.

Por isso, trocar o comprimido tomado no momento da refeição por um adesivo de ação prolongada parece, à primeira vista, uma solução simples.

Por trás da praticidade, porém, está a pergunta que realmente importa. Comprimidos e gotas de lactase entram pela boca e seguem para o sistema digestivo, onde a lactose precisa ser quebrada.

No caso de um patch, a enzima teria de atravessar a pele, permanecer ativa e chegar ao intestino em quantidade útil.

Pele é a grande dúvida

Longe de funcionar como uma porta aberta, a pele atua como uma barreira de proteção do corpo. Um estudo publicado na revista Experimental Dermatology, associado à chamada regra dos 500 daltons, aponta que moléculas acima desse tamanho tendem a ter dificuldade para atravessar a camada mais externa da pele.

Sozinha, essa informação não prova que o Dear Dairy não funcione. Ainda assim, ajuda a entender por que a promessa exige mais do que relatos de usuários ou dados divulgados pela própria empresa.

A dúvida científica não é apenas se o adesivo contém lactase, e sim se essa enzima consegue sair da pele e chegar ao local onde deve agir.

Na página oficial do produto, a Barrière cita um estudo interno domiciliar no qual usuários relataram menos desconforto após consumir laticínios. A empresa também afirma que o produto é vegano, hipoalergênico, resistente à água e testado por terceiros.

Mesmo com esses atributos, a própria marca informa que as declarações sobre o produto não foram avaliadas pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e que o adesivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.

O que falta confirmar

Fora da comunicação da marca, a dúvida também aparece. Em uma análise publicada pela Delish, uma gastroenterologista questionou se a lactase aplicada na pele conseguiria ser absorvida, permanecer ativa e chegar ao intestino em condições de agir sobre a lactose.