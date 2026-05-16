Adeus, gases e barriga estufada: adesivo promete acabar com sintomas da intolerância à lactose

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:22
Presente em alimentos comuns da rotina, do leite no café da manhã ao queijo da pizza, a lactose costuma passar despercebida por muita gente. Para quem tem intolerância, porém, esse açúcar natural dos laticínios pode transformar uma refeição simples em horas de gases, inchaço, cólicas e desconforto digestivo.
Esse incômodo aparece quando o organismo não produz lactase suficiente no intestino delgado. A enzima é responsável por quebrar a lactose para que ela seja absorvida. Quando a digestão falha, parte desse açúcar segue para o cólon e entra em contato com bactérias, processo que pode gerar gases e fluidos, segundo o NIDDK, instituto ligado ao governo dos Estados Unidos.
Adesivo para lactose
Dentro dessa rotina de restrições, cuidados e comprimidos antes das refeições, o Dear Dairy, novo adesivo da Barrière, tenta se apresentar como alternativa. A marca descreve o produto como o primeiro patch do mundo criado para auxiliar na digestão da lactose, com a promessa de liberar lactase pela pele ao longo do dia.
Segundo a descrição da Barrière, o adesivo deve ser aplicado em pele limpa, seca e sem pelos, pela manhã ou de 15 a 30 minutos antes do consumo de laticínios. Cada unidade contém 2,5 mg de lactase e, segundo a empresa, pode permanecer em uso por 8 a 12 horas.
Na rotina de quem tem intolerância, a proposta mira uma dificuldade real. Nem sempre dá para saber quando haverá leite escondido em um molho, uma sobremesa ou um prato pronto.
Por isso, trocar o comprimido tomado no momento da refeição por um adesivo de ação prolongada parece, à primeira vista, uma solução simples.
Por trás da praticidade, porém, está a pergunta que realmente importa. Comprimidos e gotas de lactase entram pela boca e seguem para o sistema digestivo, onde a lactose precisa ser quebrada.
No caso de um patch, a enzima teria de atravessar a pele, permanecer ativa e chegar ao intestino em quantidade útil.
Longe de funcionar como uma porta aberta, a pele atua como uma barreira de proteção do corpo. Um estudo publicado na revista Experimental Dermatology, associado à chamada regra dos 500 daltons, aponta que moléculas acima desse tamanho tendem a ter dificuldade para atravessar a camada mais externa da pele.
Sozinha, essa informação não prova que o Dear Dairy não funcione. Ainda assim, ajuda a entender por que a promessa exige mais do que relatos de usuários ou dados divulgados pela própria empresa.
A dúvida científica não é apenas se o adesivo contém lactase, e sim se essa enzima consegue sair da pele e chegar ao local onde deve agir.
Na página oficial do produto, a Barrière cita um estudo interno domiciliar no qual usuários relataram menos desconforto após consumir laticínios. A empresa também afirma que o produto é vegano, hipoalergênico, resistente à água e testado por terceiros.
Mesmo com esses atributos, a própria marca informa que as declarações sobre o produto não foram avaliadas pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e que o adesivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.
Fora da comunicação da marca, a dúvida também aparece. Em uma análise publicada pela Delish, uma gastroenterologista questionou se a lactase aplicada na pele conseguiria ser absorvida, permanecer ativa e chegar ao intestino em condições de agir sobre a lactose.
Até que estudos independentes demonstrem esse caminho com clareza, o Dear Dairy fica mais perto de uma hipótese curiosa. Para quem vive com restrições alimentares, a ideia pode soar tentadora. Do ponto de vista científico, ainda falta responder à pergunta mais simples e mais decisiva: a enzima chega onde deveria chegar?