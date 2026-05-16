Fábio Porchat proibido de entrar no Rio de Janeiro? Entenda confusão envolvendo o humorista

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:53
Fábio Porchat virou assunto nas redes sociais após um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propor que ele seja declarado “persona non grata” no estado.
A proposta foi apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e ainda precisa passar por votação no plenário da Alerj. Apesar da repercussão, a medida não impediria Porchat de entrar ou permanecer no Rio de Janeiro.
Fábio Porchat
No âmbito estadual, o título de “persona non grata” funciona apenas como uma manifestação formal de repúdio, sem efeitos legais sobre circulação, permanência ou direitos da pessoa citada.
A expressão, que significa “pessoa não bem-vinda”, costuma ser usada principalmente na diplomacia internacional, quando um país decide rejeitar oficialmente representantes estrangeiros.
Nas redes sociais, Porchat reagiu com ironia à proposta e debochou da situação. “Deputado chateado comigo é um negócio que enche meu peito de orgulho”, afirmou o humorista em vídeo publicado na internet.
O projeto ainda depende de apoio da maioria simples dos deputados estaduais para ser aprovado e também pode ser vetado pelo governador do Rio de Janeiro.