POLÊMICA

Fábio Porchat proibido de entrar no Rio de Janeiro? Entenda confusão envolvendo o humorista

Humorista virou alvo de proposta na Alerj, mas medida não teria efeito legal

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:53

Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos Crédito: Reprodução/Record

Fábio Porchat virou assunto nas redes sociais após um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propor que ele seja declarado “persona non grata” no estado.

A proposta foi apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e ainda precisa passar por votação no plenário da Alerj. Apesar da repercussão, a medida não impediria Porchat de entrar ou permanecer no Rio de Janeiro.

Fábio Porchat 1 de 7

No âmbito estadual, o título de “persona non grata” funciona apenas como uma manifestação formal de repúdio, sem efeitos legais sobre circulação, permanência ou direitos da pessoa citada.

A expressão, que significa “pessoa não bem-vinda”, costuma ser usada principalmente na diplomacia internacional, quando um país decide rejeitar oficialmente representantes estrangeiros.

Nas redes sociais, Porchat reagiu com ironia à proposta e debochou da situação. “Deputado chateado comigo é um negócio que enche meu peito de orgulho”, afirmou o humorista em vídeo publicado na internet.