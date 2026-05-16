Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fábio Porchat proibido de entrar no Rio de Janeiro? Entenda confusão envolvendo o humorista

Humorista virou alvo de proposta na Alerj, mas medida não teria efeito legal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:53

Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos
Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos Crédito: Reprodução/Record

Fábio Porchat virou assunto nas redes sociais após um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propor que ele seja declarado “persona non grata” no estado.

A proposta foi apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim e ainda precisa passar por votação no plenário da Alerj. Apesar da repercussão, a medida não impediria Porchat de entrar ou permanecer no Rio de Janeiro.

Fábio Porchat

Fábio Porchat por Reprodução/Record
Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tata Werneck no especial de 60 anos da Globo por Reprodução
Fábio Porchat nu em mar das Maldivas por Reprodução / Redes Sociais
Fábio Porchat e Sandy por Divulgação
Fabio Porchat ficou aliviado de saber que o Vasco se livrou do rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro por Reprodução/ Redes Sociais
Fábio Porchat e a namorada Priscila Castello Branco por reprodução Instagram
Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos por Reprodução/Record
1 de 7
Fábio Porchat por Reprodução/Record

No âmbito estadual, o título de “persona non grata” funciona apenas como uma manifestação formal de repúdio, sem efeitos legais sobre circulação, permanência ou direitos da pessoa citada.

A expressão, que significa “pessoa não bem-vinda”, costuma ser usada principalmente na diplomacia internacional, quando um país decide rejeitar oficialmente representantes estrangeiros.

Leia mais

Imagem - Adeus, Gerluce! Sophie Charlotte surge de cabelo curtinho e visual 'diferentão' após fim de ‘Três Graças’

Adeus, Gerluce! Sophie Charlotte surge de cabelo curtinho e visual 'diferentão' após fim de ‘Três Graças’

Imagem - Voltaram? Sophie Charlotte e Xamã surgem juntinhos em festa e aumentam rumores de reconciliação

Voltaram? Sophie Charlotte e Xamã surgem juntinhos em festa e aumentam rumores de reconciliação

Imagem - Virginia teria encontrado com mulheres ligadas a Vini Jr. em restaurante antes do término

Virginia teria encontrado com mulheres ligadas a Vini Jr. em restaurante antes do término

Nas redes sociais, Porchat reagiu com ironia à proposta e debochou da situação. “Deputado chateado comigo é um negócio que enche meu peito de orgulho”, afirmou o humorista em vídeo publicado na internet.

O projeto ainda depende de apoio da maioria simples dos deputados estaduais para ser aprovado e também pode ser vetado pelo governador do Rio de Janeiro.

Mais recentes

Imagem - Álbum da Copa faz aumentar furtos inusitados em supermercados pelo Brasil

Álbum da Copa faz aumentar furtos inusitados em supermercados pelo Brasil
Imagem - Mulheres apontadas como pivô do término de Virginia e Vini Jr. falam pela primeira vez sobre o caso: 'Amo a Virginia'

Mulheres apontadas como pivô do término de Virginia e Vini Jr. falam pela primeira vez sobre o caso: 'Amo a Virginia'
Imagem - Lore Improta mostra rostinho de Levi e internautas brincam: 'Ele também é a cara do pai!'

Lore Improta mostra rostinho de Levi e internautas brincam: 'Ele também é a cara do pai!'