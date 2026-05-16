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Voltaram? Sophie Charlotte e Xamã surgem juntinhos em festa e aumentam rumores de reconciliação

Ex-casal apareceu lado a lado em evento de encerramento da novela Três Graças em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:51

Sophie e Xamã
Sophie e Xamã Crédito: Reprodução

Sophie Charlotte e Xamã voltaram a movimentar as redes sociais após aparecerem juntos em um evento de encerramento da novela Três Graças, nesta sexta-feira (15), em São Paulo.

Os dois, que anunciaram a separação em fevereiro, foram vistos sentados lado a lado durante a exibição do último capítulo da trama, aumentando os rumores de uma possível reconciliação.

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O elenco da novela se reuniu em uma casa de shows na zona sul da capital paulista para acompanhar o encerramento da produção escrita por Aguinaldo Silva.

Além da exibição do capítulo final, parte do elenco também participou do último show da turnê ligada à novela. Sophie e Xamã dividiram o palco ao lado de Alana Cabral, Gabriela Medvedovsky e Belo.

Sophie Charlotte e Xamã

Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | Redes Sociais
Sophie Charlotte e Xamã por Jefferson Peixoto | Alô Alô Bahia
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução/Instagram
Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução/Instagram
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Sophie Charlotte e Xamã por Reprodução | TV Globo

“Sensação de formatura! Passamos o ano inteiro trabalhando nos personagens, convivendo junto… A final acabar com um show é muito mágico”, afirmou Xamã ao gshow durante o evento.

No começo do mês, os dois já haviam chamado atenção ao aparecerem juntos no lançamento da turnê de Três Graças, no Rio de Janeiro. Mesmo após o fim do relacionamento, Sophie Charlotte e Xamã seguem mantendo uma relação próxima e amigável.

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