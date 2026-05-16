POLEMIZOU

Ne-Yo surge com as três namoradas em evento luxuoso na França e rebate críticas sobre poliamor: 'Somos uma família'

Cantor afirmou que já perdeu contratos após assumir relacionamento com três mulheres

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:11

Ne-Yo tem três namoradas Crédito: Reprodução

Ne-Yo voltou a chamar atenção nas redes sociais após aparecer acompanhado das três namoradas durante um evento em Paris, na França. O cantor de R&B, conhecido por sucessos dos anos 2000 como “So Sick” e “Miss Independent”, vive um relacionamento poliamoroso desde 2024 com Arielle Hill, Cristina e Moneii.



Os quatro apareceram juntos em uma noitada na boate L'Arc Paris, durante a turnê europeia do artista. Vídeos compartilhados nas redes mostram Ne-Yo ajudando as namoradas a descer de uma van antes de entrarem no evento.

Milton Naves 1 de 4

Recentemente, o cantor comentou sobre a repercussão do relacionamento durante participação no podcast “Sorry We’re Cyrus”, apresentado por Brandi e Tish Cyrus. “O mundo está irritado com o fato de eu estar em um relacionamento poliamoroso”, afirmou.

Segundo o artista, a decisão de assumir publicamente o relacionamento também trouxe consequências profissionais. “Teve contratos que perdi porque disseram: ‘Não sabemos se conseguimos apoiar essa coisa de relacionamento poliamoroso’”, contou.

Pai de sete filhos, Ne-Yo afirmou que vive com as três namoradas e as crianças na mesma casa e descreveu a dinâmica como uma relação familiar. “Somos uma família. Nós nos amamos, e isso é algo lindo”, declarou.

O cantor também explicou que a decisão de viver um relacionamento poliamoroso aconteceu após o divórcio de Crystal Renay, em 2022.