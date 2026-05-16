Vera Viel expõe hábito curioso de Rodrigo Faro na hora do banho

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:38
Vera Viel divertiu seguidores ao revelar um hábito curioso de Rodrigo Faro durante um vídeo descontraído publicado nas redes sociais.
Durante a conversa, Vera contou que o marido gosta de ter companhia praticamente o tempo todo, inclusive em momentos simples da rotina. “Tudo que ele vai fazer, ele quer que eu esteja junto”, afirmou.
Vera Viel
Em seguida, a modelo revelou que o comportamento também acontece na hora do banho. “Até quando ele vai tomar banho, ele quer que eu fique sentada olhando ele tomar banho”, disse, aos risos.
A declaração repercutiu entre os seguidores do casal e rapidamente viralizou nas redes sociais.
Rodrigo Faro confirmou a história e explicou que o hábito virou uma forma de os dois passarem mais tempo juntos em meio à correria do dia a dia. “Às vezes eu vou tomar banho e ela senta ali na banheira e fica conversando comigo”, contou o apresentador.
Durante o vídeo, os dois também falaram sobre o relacionamento de longa duração e disseram que desejam envelhecer juntos.
A interação arrancou comentários divertidos dos fãs, que brincaram com o jeito “grudado” do casal após anos de casamento.