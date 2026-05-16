INTIMIDADE

Vera Viel expõe hábito curioso de Rodrigo Faro na hora do banho

Casal falou sobre intimidade e rotina dentro de casa em vídeo publicado nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:38

Rodrigo Faro e Vera Viel Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Viel divertiu seguidores ao revelar um hábito curioso de Rodrigo Faro durante um vídeo descontraído publicado nas redes sociais.



Durante a conversa, Vera contou que o marido gosta de ter companhia praticamente o tempo todo, inclusive em momentos simples da rotina. “Tudo que ele vai fazer, ele quer que eu esteja junto”, afirmou.



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Em seguida, a modelo revelou que o comportamento também acontece na hora do banho. “Até quando ele vai tomar banho, ele quer que eu fique sentada olhando ele tomar banho”, disse, aos risos.

A declaração repercutiu entre os seguidores do casal e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Rodrigo Faro confirmou a história e explicou que o hábito virou uma forma de os dois passarem mais tempo juntos em meio à correria do dia a dia. “Às vezes eu vou tomar banho e ela senta ali na banheira e fica conversando comigo”, contou o apresentador.

Durante o vídeo, os dois também falaram sobre o relacionamento de longa duração e disseram que desejam envelhecer juntos.