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Vera Viel expõe hábito curioso de Rodrigo Faro na hora do banho

Casal falou sobre intimidade e rotina dentro de casa em vídeo publicado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:38

Rodrigo Faro e Vera Viel
Rodrigo Faro e Vera Viel Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Viel divertiu seguidores ao revelar um hábito curioso de Rodrigo Faro durante um vídeo descontraído publicado nas redes sociais. 

Durante a conversa, Vera contou que o marido gosta de ter companhia praticamente o tempo todo, inclusive em momentos simples da rotina. “Tudo que ele vai fazer, ele quer que eu esteja junto”, afirmou.

Vera Viel

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
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Vera Viel fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Vera Viel comemora aniversário em hospital por Reprodução/Instagram
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Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram

Em seguida, a modelo revelou que o comportamento também acontece na hora do banho. “Até quando ele vai tomar banho, ele quer que eu fique sentada olhando ele tomar banho”, disse, aos risos.

A declaração repercutiu entre os seguidores do casal e rapidamente viralizou nas redes sociais.

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Rodrigo Faro confirmou a história e explicou que o hábito virou uma forma de os dois passarem mais tempo juntos em meio à correria do dia a dia. “Às vezes eu vou tomar banho e ela senta ali na banheira e fica conversando comigo”, contou o apresentador.

Durante o vídeo, os dois também falaram sobre o relacionamento de longa duração e disseram que desejam envelhecer juntos.

A interação arrancou comentários divertidos dos fãs, que brincaram com o jeito “grudado” do casal após anos de casamento.

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