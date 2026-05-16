MAMÃE DO ANO

Lore Improta mostra rostinho de Levi e internautas brincam: 'Ele também é a cara do pai!'

Dançarina comparou gestação com a de Liz

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:11

Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta encantou seguidores ao mostrar o rostinho de Levi, seu segundo filho com Léo Santana, nas redes sociais.

Na publicação feita nesta sexta-feira (15), a dançarina compartilhou imagens do ultrassom do bebê e ainda perguntou aos fãs se o menino se parece com o pai. “Cara do pai, né?”, escreveu ela em uma enquete.

Até o momento da publicação, a maioria dos seguidores concordava com a comparação.

Levi é filho de Lore e Leo 1 de 3

Lore também aproveitou para mostrar registros lado a lado das ultrassonografias de Levi e de Liz, primeira filha do casal.

Além da expectativa pela chegada do bebê, a influenciadora voltou a falar sobre as dificuldades da reta final da gravidez.

Segundo ela, as noites têm sido marcadas por privação de sono e desconforto causado pelos chutes do bebê. “Tem três dias que não durmo porque ele tá chutando minha costela direita”, contou.

Lore afirmou ainda que a segunda gestação tem sido mais difícil do que a primeira e disse que sente mais cansaço e dificuldade para dormir. “Não dá pra romantizar porque é babado. A gente fica exausta”, desabafou.

O casal revelou o nome do bebê em março, durante um chá revelação organizado pela família.