ASSÉDIO

Atriz expõe mensagens de jogador casado cotado para a Copa do Mundo

Artista afirma que atleta da pré-lista envia directs frequentes e pedidos considerados inapropriados

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:58

Joana Cabral Crédito: Reprodução

A atriz e influenciadora Joana Cabral afirmou ter recebido mensagens de um jogador casado que integra a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.

Segundo a atriz, o atleta mandava mensagens frequentemente pelas redes sociais e teria feito pedidos considerados inapropriados. “Que absurdo. Ele manda mensagens quase todos os dias. Tenho até vontade de contar para a esposa. Mas não quero confusão e isso pode até atrapalhá-lo na Copa do Mundo”, afirmou.

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Joana disse ainda que os dois não mantêm contato público nas redes sociais e que o jogador costuma apenas reagir aos stories enviados por ela. “O famoso: stalker”, declarou.

Joana Cabral não revelou o nome do atleta, mas afirmou que ele chegou a sugerir troca de fotos íntimas durante as conversas privadas. “Perguntou se trocaria nudes e se podia mandar o dele. Eu disse: ‘Óbvio que não’”, contou.

Segundo a influenciadora, o fato de o jogador ser casado foi o que mais causou desconforto.