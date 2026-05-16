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Amigos afirmam que Vini Jr. era apaixonado por Virginia, mas tinha dificuldade de 'ficar suave'

Amigos do jogador afirmam que atacante tentava manter relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 21:40

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Amigos de Vini Jr. comentaram o término do atleta com Virginia fonseca, anunciado na última sexta (15). Fontes ouvidas pelo portal Leo Dias confirmaram que o jogador ficou muito abalado após a loira colocar um ponto final na relação, mas afirmaram que ele tinha um problema em se manter fiel.

Pessoas próximas ao atacante afirmaram que ele gostava da influenciadora, mas tinha dificuldade em manter um relacionamento mais tranquilo e estável. “Ele gostava dela, mas não conseguia ficar suave. Ele tentava, mas não conseguia”, afirmou uma fonte próxima ao jogador do Real Madrid.

Virginia Fonseca mostrou quadro dela em mansão de Vini Jr 1 de 16

Nas redes sociais, internautas interpretaram a expressão “ficar suave” como uma possível referência às polêmicas envolvendo o comportamento do atleta durante o namoro. Já outros, afirmam que tem a ver com o fato dele não gostar de tanta exposição quanto a influenciadora.

O comentário ganhou ainda mais repercussão após surgirem rumores sobre modelos brasileiras que teriam estado em Madri pouco antes do anúncio do término.

Apesar das especulações, a equipe de Vini Jr. negou qualquer envolvimento amoroso do jogador com as mulheres citadas nas polêmicas recentes.