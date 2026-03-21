BBB 26

BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro

Baiano ganha poder da semana, mas segue no risco e disputa permanência contra Samira, Chaiany e Juliano

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:56

Prova do Anjo Crédito: Reprodução

Leandro Boneco é o novo Anjo do BBB 26! O baiano venceu a prova deste sábado (21 de março), uma da mais difíceis da temporada. A dinâmica era tão complexa que apenas o artesão concluiu o desafio, enquanto todos os demais foram desclassificados. Após ser anunciado como vencedor, o participante escolheu o líder Alberto Cowboy e Jonas para o Castigo do Monstro.

Dinâmica da Semana 1 de 6

Mesmo com a conquista, o baiano ainda não está totalmente seguro no jogo e segue no Paredão por conta de uma dinâmica anterior. A permanência dele será decidida ao vivo, no chamado triângulo de risco.



Boneco disputa a chance de se salvar contra Samira, Chaiany e Juliano. De acordo com a dinâmica anunciada, um dos emparedados pode escapar e ainda puxar outro participante para a berlinda, o que pode mudar completamente o rumo do jogo.

A prova exigiu precisão e controle dos participantes, que precisavam montar uma torre de latinhas usando apenas uma pinça. Apenas Boneco conseguiu concluir o desafio dentro das regras após revisão, garantindo o melhor tempo e a vitória.

Ao longo da disputa, Ana Paula, Juliano, Marciele, Jordana, Chaiany e Milena foram desclassificados por encostar nas latinhas. Samira, Gabi e Jonas não finalizaram dentro do limite de 20 minutos. Solange Couto chegou a completar o percurso, mas acabou eliminada após análise da produção.

Com o colar do Anjo, Boneco terá uma decisão estratégica nas mãos: escolher entre assistir ao vídeo da família ou conquistar uma imunidade extra para outro participante.

Castigo do Monstro

Com o Castigo do Monstro, Alberto e Jonas, ficarão presos um ao outro, representando “cara” e “coroa”, e só poderão se soltar em momentos específicos, sinalizados por um alerta sonoro. Além disso, perderão 300 estalecas e, se estiverem no VIP, irão direto para a Xepa.