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BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro

Baiano ganha poder da semana, mas segue no risco e disputa permanência contra Samira, Chaiany e Juliano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:56

Prova do Anjo
Prova do Anjo Crédito: Reprodução

Leandro Boneco é o novo Anjo do BBB 26! O baiano venceu a prova deste sábado (21 de março), uma da mais difíceis da temporada. A dinâmica era tão complexa que apenas o artesão concluiu o desafio, enquanto todos os demais foram desclassificados. Após ser anunciado como vencedor, o participante escolheu o líder Alberto Cowboy e Jonas para o Castigo do Monstro.

Dinâmica da Semana

Dinâmica da Semana por Divulgação
Dinâmica da Semana por Divulgação
Dinâmica da Semana por Divulgação
Dinâmica da Semana por Divulgação
Dinâmica da Semana por Divulgação
Dinâmica da Semana por Divulgação
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Dinâmica da Semana por Divulgação

Mesmo com a conquista, o baiano ainda não está totalmente seguro no jogo e segue no Paredão por conta de uma dinâmica anterior. A permanência dele será decidida ao vivo, no chamado triângulo de risco.

Boneco disputa a chance de se salvar contra Samira, Chaiany e Juliano. De acordo com a dinâmica anunciada, um dos emparedados pode escapar e ainda puxar outro participante para a berlinda, o que pode mudar completamente o rumo do jogo.

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BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

A prova exigiu precisão e controle dos participantes, que precisavam montar uma torre de latinhas usando apenas uma pinça. Apenas Boneco conseguiu concluir o desafio dentro das regras após revisão, garantindo o melhor tempo e a vitória.

Ao longo da disputa, Ana Paula, Juliano, Marciele, Jordana, Chaiany e Milena foram desclassificados por encostar nas latinhas. Samira, Gabi e Jonas não finalizaram dentro do limite de 20 minutos. Solange Couto chegou a completar o percurso, mas acabou eliminada após análise da produção.

Com o colar do Anjo, Boneco terá uma decisão estratégica nas mãos: escolher entre assistir ao vídeo da família ou conquistar uma imunidade extra para outro participante.

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Castigo do Monstro 

Com o Castigo do Monstro, Alberto e Jonas, ficarão presos um ao outro, representando “cara” e “coroa”, e só poderão se soltar em momentos específicos, sinalizados por um alerta sonoro. Além disso, perderão 300 estalecas e, se estiverem no VIP, irão direto para a Xepa.

A formação do próximo Paredão também terá mudanças. Além do emparedado definido na dinâmica deste sábado, haverá a indicação do Líder e o mais votado da casa, que ainda terá direito a um contragolpe. Três participantes disputam o Bate e Volta, um se salva e o Paredão triplo será formado.

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