BBB 26: ranking misterioso aparece no quarto do líder e intriga a web

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 11:09
Uma situação inusitada dentro do BBB 26 repercutiu nas redes sociais. Na tarde desta sexta-feira (20), Alberto Cowboy, Jonas e Jordana, que estavam no quarto do líder, tiveram um rápido acesso a um ranking dentro da casa. As imagens circularam na web e viraram alvo de especulações de espectadores sobre do que seria esse ranking.
Jonas e Jordana
Os três participantes estavam no quarto do líder conversando quando, rapidamente, viram que um ranking apareceu na tela do quarto. Eles mesmos conseguiram identificar que Jonas aparecia em primeiro lugar enquanto Ana Paula vinha em segundo.