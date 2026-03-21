Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: ranking misterioso aparece no quarto do líder e intriga a web

Cena curiosa no quarto do líder do BBB 26 chamou a atenção e causou teorias nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:09

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada dentro do BBB 26 repercutiu nas redes sociais. Na tarde desta sexta-feira (20), Alberto Cowboy, Jonas e Jordana, que estavam no quarto do líder, tiveram um rápido acesso a um ranking dentro da casa. As imagens circularam na web e viraram alvo de especulações de espectadores sobre do que seria esse ranking.

Jonas e Jordana

Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Jonas e Jordana por Reprodução

Os três participantes estavam no quarto do líder conversando quando, rapidamente, viram que um ranking apareceu na tela do quarto. Eles mesmos conseguiram identificar que Jonas aparecia em primeiro lugar enquanto Ana Paula vinha em segundo.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - BBB 26: Jordana e Jonas não resistem e trocam carinhos quentes debaixo do edredom

BBB 26: Jordana e Jonas não resistem e trocam carinhos quentes debaixo do edredom

Mais recentes

Imagem - Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova
Imagem - Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado
Imagem - Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

Vera Viel corta o cabelo e recebe elogio inusitado de Rodrigo Faro: 'Branca de Neve'

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA