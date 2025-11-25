FAMOSOS

João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

Ex-casal tem guarda compartilhada do animal

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:53

João Guilherme fez tatuagem de cachorro que adotou com Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

João Guilherme surpreendeu os seguidores ao revelar ter feito uma tatuagem em homenagem a Haku, cachorro que adotou com Bruna Marquezine quando os dois estavam namorando. A imagem do desenho foi compartilhada pelo ator nas redes sociais na última segunda-feira (24).

Nos Stories do Instagram, o artista primeiro apareceu segurando e dando beijinhos no animal, da raça Dachshund. Em seguida, ele mostra a tatuagem com o rosto do pet em sua perna. "Falando nele... Xodó", escreveu.

Durante participação recente ao programa "Angélica Ao Vivo", Bruna Marquezine falou sobre a adoção dos cachorros Haku e Chihiro. A atriz contou que encontrou os cães durante uma viagem que fez com João Guilherme ao Japão, em agosto do ano passado, quando eles ainda estavam juntos.

"Fui duas vezes ao Japão, é uma viagem incrível e transformadora. E ela veio de lá! Fui uma vez e fiquei encantada com os cachorros, aí voltei meses depois e já saí do Brasil com essa intenção", declarou.

Atualmente, os dois artistas dividem a guarda dos animais. "Eles são de raças diferentes, mas nasceram no mesmo dia e amam ficar juntos. Então sempre damos um jeito de eles se encontrarem", explicou Bruna. Ela e João Guilherme anunciaram o fim do relacionamento em fevereiro deste ano, após aproximadamente um ano juntos.