João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

Ex-casal tem guarda compartilhada do animal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:53

João Guilherme fez tatuagem de cachorro que adotou com Bruna Marquezine
João Guilherme fez tatuagem de cachorro que adotou com Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

João Guilherme surpreendeu os seguidores ao revelar ter feito uma tatuagem em homenagem a Haku, cachorro que adotou com Bruna Marquezine quando os dois estavam namorando. A imagem do desenho foi compartilhada pelo ator nas redes sociais na última segunda-feira (24).

Nos Stories do Instagram, o artista primeiro apareceu segurando e dando beijinhos no animal, da raça Dachshund. Em seguida, ele mostra a tatuagem com o rosto do pet em sua perna. "Falando nele... Xodó", escreveu.

Tags:

João Guilherme Cachorro Bruna Marquezine

