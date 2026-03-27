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Tudo começa a dar certo para 3 signos a partir de hoje (27 de março) e uma virada muda completamente o rumo da vida

O que parecia travado finalmente se encaixa e abre espaço para oportunidades, confiança e novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Após o dia de hoje, 27 de março, uma mudança importante de energia faz com que tudo comece a se organizar para alguns signos. É como sair de um período de dúvidas e entrar em uma fase de clareza, coragem e ação. O momento marca um ponto de virada em que insistir, acreditar e não desistir faz toda a diferença. Com mais confiança e disposição para aproveitar oportunidades, esses signos começam a ver a vida caminhar com mais leveza e resultados reais. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Uma oportunidade surge de forma inesperada, mas você percebe que, no fundo, já vinha se preparando para ela há muito tempo. Sua confiança cresce e você finalmente se permite ocupar o espaço que é seu por direito. Essa mudança de postura atrai situações mais positivas e alinhadas com o que você deseja.

Dica cósmica: Quando você acredita em si, o mundo acompanha esse movimento.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro: Depois de um período de preparação e análise, você sente que chegou a hora de agir. As coisas começam a fazer sentido e você enxerga com mais clareza o que vale a pena seguir. Ao deixar o que não serve mais para trás, abre espaço para experiências muito mais positivas.

Dica cósmica: Escolher bem o que fica na sua vida define o que pode crescer.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
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Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Você entra em um momento em que tudo parece fluir com mais facilidade. As oportunidades aparecem porque você demonstra estar pronto para elas. Sua atitude faz toda a diferença e mostra que você não precisa mais esperar validação externa para agir.

Dica cósmica: Assuma o protagonismo da sua vida sem pedir permissão.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Tags:

Signo Áries Touro Leão Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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