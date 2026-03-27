MÚSICA

Thiaguinho aposta em ‘Bem Black’ para unir gerações e valorizar legado da música preta

Cantor lança álbum completo e aposta na força dos “clássicos” para conectar gerações e valorizar a música preta brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 22:20

Thiaguinho celebra legado e atualiza o som no projeto Bem Black Crédito: Divulgação

Thiaguinho lançou nesta sexta-feira (27) o álbum completo Bem Black, um projeto que nasce com a proposta de celebrar a música preta brasileira enquanto aponta caminhos para o presente.

Gravado no Club Homs, em São Paulo, espaço marcado pelos bailes black das décadas de 1980, o disco mistura pagode, soul, R&B e jazz em um repertório que alterna inéditas e regravações. A escolha do local e da sonoridade ajuda a entender o conceito do trabalho, que não se apoia apenas na memória, mas na atualização de referências.

Ao falar ao CORREIO, o cantor evita tratar o projeto como um exercício de nostalgia e prefere destacar a força do que chama de clássico. “Eu acho que não seria nem nostalgia a palavra. Eu gosto de usar ‘clássicos’. Eu gosto muito de clássicos, sabe? Eu acho que tem coisas que não saem de moda”, disse.

Thiaguinho 1 de 7

A ideia, segundo ele, é fazer com que essas referências cheguem também a quem não viveu essa fase da música brasileira. O álbum funciona como uma ponte entre gerações, tanto na sonoridade quanto nas escolhas artísticas.

Entre os convidados, estão nomes como Sandra Sá, Negra Li e Walmir Borges, que ajudam a reforçar esse diálogo entre diferentes momentos da música negra no país.

Thiaguinho diz que existe uma preocupação constante em apresentar essas referências para o público mais jovem e manter viva uma herança cultural. “Eu acho importante, principalmente para a juventude, ter referências, ser apresentada a sons que são clássicos, a jeitos de curtir que são clássicos, para que a gente possa preservar a nossa cultura”, afirmou.

Esse movimento não fica restrito ao disco. O cantor cita também a Tardezinha como parte desse esforço de valorização da roda de samba e da história do gênero, criando espaços onde diferentes gerações se encontram.

Ao longo do álbum, o artista mantém o romantismo como eixo central, mas insere novas camadas sonoras e estéticas. Faixas como Pensamentos Intrusivos e Antes, Durante, Depois reforçam esse caminho, enquanto releituras como Curtir um som, com Sandra Sá, ampliam o diálogo com o passado.

No fim, Bem Black se organiza como um projeto que vai além do repertório. É um trabalho que olha para trás sem ficar preso, tentando garantir que a história continue sendo contada para quem chega agora.