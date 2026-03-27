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Daniel Lenhardt fala sobre relação com Gil do Vigor e reage a rumores: 'Eu o amo'

Ex-BBB 20 quebra o silêncio sobre suposto affair e abre o jogo sobre proximidade com economista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:30

Daniel Lenhardt comenta relação com Gil do Vigor e repercute nas redes
Daniel Lenhardt comenta relação com Gil do Vigor e repercute nas redes Crédito: Reprodução

O nome de Daniel Lenhardt voltou a circular nas redes após rumores de um possível envolvimento com Gil do Vigor. Questionado sobre a relação, o modelo evitou rótulos, mas deixou claro o carinho que sente pelo ex-BBB 21.

“Nós nos conhecemos... E é isso (risos). Nos conhecemos. Eu o amo”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Daniel Lenhardt

Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram
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Daniel Lenhardt por Reprodução/Instagram

Apesar da declaração, Daniel não confirmou nenhum tipo de romance e tratou a relação com naturalidade. Segundo ele, a aproximação faz parte do convívio entre ex-participantes do reality. “O Gil é um querido. Eu queria ficar mais tempo no Brasil para ter mais relação com as pessoas que eu gosto”, contou.

Vivendo fora do país, o ex-BBB segue carreira como modelo internacional e mantém contato com outros nomes da sua edição, como Marcela, Gui Napolitano, Flay e Gizelly.

Gil do Vigor

Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por GNT
Gil do Vigor por Globo
Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil por YouTube
Gil do Vigor por Divulgação
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Gil do Vigor por Divulgação

Daniel também revelou que pretende expandir a carreira e viver nos Estados Unidos, após temporadas de trabalho na Europa e na Ásia. Ao mesmo tempo, não descarta um retorno ao universo dos realities. “Eu deixo as portas um pouquinho entreabertas, mas o Big Brother eu voltaria”, afirmou.

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