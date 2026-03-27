NOVO CASAL?

Daniel Lenhardt fala sobre relação com Gil do Vigor e reage a rumores: 'Eu o amo'

Ex-BBB 20 quebra o silêncio sobre suposto affair e abre o jogo sobre proximidade com economista

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:30

Daniel Lenhardt comenta relação com Gil do Vigor e repercute nas redes Crédito: Reprodução

O nome de Daniel Lenhardt voltou a circular nas redes após rumores de um possível envolvimento com Gil do Vigor. Questionado sobre a relação, o modelo evitou rótulos, mas deixou claro o carinho que sente pelo ex-BBB 21.

“Nós nos conhecemos... E é isso (risos). Nos conhecemos. Eu o amo”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

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Apesar da declaração, Daniel não confirmou nenhum tipo de romance e tratou a relação com naturalidade. Segundo ele, a aproximação faz parte do convívio entre ex-participantes do reality. “O Gil é um querido. Eu queria ficar mais tempo no Brasil para ter mais relação com as pessoas que eu gosto”, contou.

Vivendo fora do país, o ex-BBB segue carreira como modelo internacional e mantém contato com outros nomes da sua edição, como Marcela, Gui Napolitano, Flay e Gizelly.

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