Barraco entre esposas de Iguinho e Lulinha vira caso de Justiça e abala família

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 18:30
Uma briga envolvendo as esposas dos cantores Iguinho e Lulinha saiu do controle, ganhou as redes sociais e acabou levando a um racha familiar entre os irmãos. O conflito, que já vinha de outros episódios, voltou à tona com novas acusações e troca de farpas públicas. As informações foram divulgadas pelo Portal LeoDias.
Desta vez, a situação foi exposta pela esposa de Lulinha, que não poupou críticas ao casal formado por Iguinho e Emelly. “Mais uma vez eu tô envolvida no meio de uma palhaçada de um casal frustrado, que quem convive, perto, sabe que é tudo fingimento”, disparou.
Iguinho e Lulinha
O novo episódio teria começado durante a Vaquejada de Wesley Safadão, quando Iguinho teria acusado a cunhada de espalhar rumores sobre uma suposta traição. A influenciadora negou envolvimento e reagiu com dureza. “O que que uma coisa tem a ver com outra? Eu não gosto mesmo da sua mulher (…) Para de me meter nos problemas do teu casamento falido”, afirmou.
O embate, no entanto, não é recente. Segundo relatos, desentendimentos anteriores entre as duas já chegaram a envolver a polícia e agora voltam a ganhar um novo capítulo, desta vez com desdobramentos na Justiça.