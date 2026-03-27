DRAMA FAMILIAR

Barraco entre esposas de Iguinho e Lulinha vira caso de Justiça e abala família

Confusão envolve acusações de traição, exposição nas redes e histórico de conflitos entre as famílias

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:30

Briga entre famílias de Iguinho e Lulinha vira caso de Justiça e gera racha Crédito: Reprodução

Uma briga envolvendo as esposas dos cantores Iguinho e Lulinha saiu do controle, ganhou as redes sociais e acabou levando a um racha familiar entre os irmãos. O conflito, que já vinha de outros episódios, voltou à tona com novas acusações e troca de farpas públicas. As informações foram divulgadas pelo Portal LeoDias.

Desta vez, a situação foi exposta pela esposa de Lulinha, que não poupou críticas ao casal formado por Iguinho e Emelly. “Mais uma vez eu tô envolvida no meio de uma palhaçada de um casal frustrado, que quem convive, perto, sabe que é tudo fingimento”, disparou.

Iguinho e Lulinha 1 de 4

O novo episódio teria começado durante a Vaquejada de Wesley Safadão, quando Iguinho teria acusado a cunhada de espalhar rumores sobre uma suposta traição. A influenciadora negou envolvimento e reagiu com dureza. “O que que uma coisa tem a ver com outra? Eu não gosto mesmo da sua mulher (…) Para de me meter nos problemas do teu casamento falido”, afirmou.