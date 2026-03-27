Salários de ‘Três Graças’ vêm à tona e valores chegam a R$ 120 mil por mês

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 10:00
Os bastidores de Três Graças voltaram a chamar atenção, desta vez, pelos salários do elenco. Com a novela em alta, os valores pagos aos atores passaram a circular e revelam uma grande diferença entre iniciantes e protagonistas.
Entre os destaques está Sophie Charlotte, que vive a protagonista Gerluce. A atriz está entre os nomes mais valorizados da produção e recebe um salário mensal estimado em cerca de R$ 120 mil como contratada fixa da Globo.
Além do valor mensal, Sophie também acumula ganhos com cachê pela novela, direitos de imagem e participação em vendas internacionais. Somando tudo, o montante total pelo trabalho pode chegar a aproximadamente R$ 1 milhão.
Elenco de "Três Graças"
Os números refletem a lógica tradicional das novelas, onde os salários variam de acordo com a relevância no projeto. Atores iniciantes ou com papéis menores podem receber cerca de R$ 6 mil, enquanto nomes consolidados chegam a cifras próximas de seis dígitos.
Essa diferença evidencia a hierarquia dentro do elenco e o investimento da emissora em rostos que sustentam a trama principal.
No caso de Sophie Charlotte, o reconhecimento financeiro acompanha o destaque em cena. A interpretação de Gerluce tem sido apontada como um dos pontos fortes da novela, com momentos intensos que movimentam a história e geram repercussão entre o público.