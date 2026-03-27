NOVELA DAS 9

Salários de ‘Três Graças’ vêm à tona e valores chegam a R$ 120 mil por mês

Valores variam de iniciantes a protagonistas e expõem hierarquia do elenco na novela

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:00

Salários de ‘Três Graças’ revelam diferença entre iniciantes e protagonistas Crédito: Divulgação/TV Globo

Os bastidores de Três Graças voltaram a chamar atenção, desta vez, pelos salários do elenco. Com a novela em alta, os valores pagos aos atores passaram a circular e revelam uma grande diferença entre iniciantes e protagonistas.

Entre os destaques está Sophie Charlotte, que vive a protagonista Gerluce. A atriz está entre os nomes mais valorizados da produção e recebe um salário mensal estimado em cerca de R$ 120 mil como contratada fixa da Globo.

Além do valor mensal, Sophie também acumula ganhos com cachê pela novela, direitos de imagem e participação em vendas internacionais. Somando tudo, o montante total pelo trabalho pode chegar a aproximadamente R$ 1 milhão.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Os números refletem a lógica tradicional das novelas, onde os salários variam de acordo com a relevância no projeto. Atores iniciantes ou com papéis menores podem receber cerca de R$ 6 mil, enquanto nomes consolidados chegam a cifras próximas de seis dígitos.

Essa diferença evidencia a hierarquia dentro do elenco e o investimento da emissora em rostos que sustentam a trama principal.