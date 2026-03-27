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Salários de ‘Três Graças’ vêm à tona e valores chegam a R$ 120 mil por mês

Valores variam de iniciantes a protagonistas e expõem hierarquia do elenco na novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:00

Salários de ‘Três Graças’ revelam diferença entre iniciantes e protagonistas
Salários de ‘Três Graças’ revelam diferença entre iniciantes e protagonistas Crédito: Divulgação/TV Globo

Os bastidores de Três Graças voltaram a chamar atenção, desta vez, pelos salários do elenco. Com a novela em alta, os valores pagos aos atores passaram a circular e revelam uma grande diferença entre iniciantes e protagonistas.

Entre os destaques está Sophie Charlotte, que vive a protagonista Gerluce. A atriz está entre os nomes mais valorizados da produção e recebe um salário mensal estimado em cerca de R$ 120 mil como contratada fixa da Globo.

Além do valor mensal, Sophie também acumula ganhos com cachê pela novela, direitos de imagem e participação em vendas internacionais. Somando tudo, o montante total pelo trabalho pode chegar a aproximadamente R$ 1 milhão.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Os números refletem a lógica tradicional das novelas, onde os salários variam de acordo com a relevância no projeto. Atores iniciantes ou com papéis menores podem receber cerca de R$ 6 mil, enquanto nomes consolidados chegam a cifras próximas de seis dígitos.

Essa diferença evidencia a hierarquia dentro do elenco e o investimento da emissora em rostos que sustentam a trama principal.

No caso de Sophie Charlotte, o reconhecimento financeiro acompanha o destaque em cena. A interpretação de Gerluce tem sido apontada como um dos pontos fortes da novela, com momentos intensos que movimentam a história e geram repercussão entre o público.

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