MANDOU O PAPO!

'Sistema falido': Whindersson Nunes descarta novo casamento e revela motivo inusitado

O humorista de 31 anos abriu o jogo sobre a vida amorosa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:31

Whindersson Nunes Crédito: Reprodução

Em um bate-papo com Maya Massafera na última segunda-feira (11), o humorista Whindersson Nunes não usou filtros para falar sobre o que pensa do matrimônio hoje em dia. Para ele, a instituição é um 'sistema falido e fraco'.

Aos 31 anos, e com o histórico de um casamento com Luísa Sonza e um noivado com Maria Lina, Whindersson explicou que, embora admire os pouquíssimos casais que dão certo ao seu redor, o modelo tradicional de união não faz mais parte dos seus planos. E o motivo vai muito além de 'não querer compromisso'.

Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes 1 de 15

Um dos pontos que mais pesa para o artista é a forma como as pessoas lidam com as frustrações de um término. Ele mencionou que, embora lide bem com perdas, percebe que muitas pessoas ficam 'perturbadinhas' quando as coisas não saem como o planejado.

Maria Lina e o ex-noivo, Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Whindersson aproveitou para citar a ex, Luísa Sonza, celebrando o sucesso e a tranquilidade que ela vive hoje, mas reforçou que prefere acompanhar a evolução das pessoas sem precisar, necessariamente, assinar um papel. "O que eu não quero é casar", sentenciou.

A grande questão para o piauiense parece ser a preservação do seu tempo e das suas excentricidades de artista. Sabe aquela história de 'dormir no sofá' ser sinal de briga? Para ele, não tem nada a ver. Whindersson revelou que adora ter seu espaço respeitado, mesmo que isso signifique hábitos bem peculiares.