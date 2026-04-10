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Após polêmica com 'Chico', Luísa Sonza lança música para atual namorado; veja letra

Em 'Brutal Paraíso', cantora reflete sobre a dificuldade de aceitar um amor tranquilo após traumas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:47

Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho
Luísa Sonza com o namorado Crédito: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira (8), com o lançamento de Brutal Paraíso, o coração de Luísa Sonza voltou a ser pauta, mas de um jeito bem diferente. Na faixa 'Diferentemente', a cantora de 27 anos abre o jogo sobre seu relacionamento com o médico português Luis Ribeirinho, com quem está desde o começo de 2024.

Mas esqueça as declarações açucaradas de antigamente. Desta vez, Luísa canta sobre a estranheza de estar com alguém 'certinho' demais. Na letra, ela chama o amado de 'engomadinho' e confessa que quase o deixou para depois por achar que ele seria 'meio chato'.

Luísa Sonza e Luis Ribeirinho

Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
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Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram

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Na música, Luísa admite que tem um histórico de se atrair por relacionamentos caóticos, o que ela chama na letra de 'jeito suicida' de sempre querer o que não faz bem. Ao comparar o médico com seus ex-namorados (como Whindersson Nunes, Vitão e o polêmico Chico Moedas), ela nota que as flores e os jantares românticos são, de fato, algo novo.

"Diferentemente de todo meu passado / Talvez seja hora de não confiar no acaso", diz um trecho da canção.

Relembre os namorados de Luísa Sonza

Relembre os namorados de Luísa Sonza por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Chico Moedas por Reprodução/Redes Sociais
Chico Moedas e Luisa Sonza por Reprodução
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Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
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Relembre os namorados de Luísa Sonza por Reprodução/Redes Sociais

Apesar da música estar no álbum para todo mundo ouvir, em entrevista recente ao Poddelas, ela desconversou quando o assunto foi o atual namorado: "Você acha que vou tomar c* de novo? Já tenho trauma pra caramba", disse a cantora após a exposição da traição de Chico um mês após ganhar uma música com seu nome.

  • Confira a letra de 'Diferentemente':


  • Até que é bonitinho, mas é muito engomadinho
    Deve ser meio chato, eu vou deixar pra depois
    Se bem que ele é um gato e, olhando pelos fatos
    Me deu flores e um jantar pra dois
    Diferentemente de todo meu passado
    Talvez seja hora de não confiar no acaso
    E à primeira vista
    Já foi amor, mas óbvio que eu não notei
    Meu jeito suicida
    Sempre quero o que não me faz bem
    Eu sei, eu sei, não me faz bem
    Eu sei, meu amor, eu sei, você me faz bem
    Hum-hum-hum
    Até que é bonitinho, mas é muito engomadinho
    Deve ser meio chato, eu vou deixar pra depois
    Se bem que ele é um gato e, olhando pelos fatos
    Me deu flores e um jantar pra dois
    Diferentemente de todo meu passado
    Talvez seja hora de não confiar no acaso, hum-hum
    E à primeira vista
    Já foi amor, mas óbvio que eu não notei
    Meu jeito suicida
    Sempre quero o que não me faz bem
    Eu sei, eu sei, não me faz bem
    Eu sei, meu amor, eu sei, você me faz bem
    Hum-hum-hum

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Música Cantora Luísa Sonza Lançamento Álbum

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