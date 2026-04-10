Após polêmica com 'Chico', Luísa Sonza lança música para atual namorado; veja letra

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:47
Na última quarta-feira (8), com o lançamento de Brutal Paraíso, o coração de Luísa Sonza voltou a ser pauta, mas de um jeito bem diferente. Na faixa 'Diferentemente', a cantora de 27 anos abre o jogo sobre seu relacionamento com o médico português Luis Ribeirinho, com quem está desde o começo de 2024.
Mas esqueça as declarações açucaradas de antigamente. Desta vez, Luísa canta sobre a estranheza de estar com alguém 'certinho' demais. Na letra, ela chama o amado de 'engomadinho' e confessa que quase o deixou para depois por achar que ele seria 'meio chato'.
Luísa Sonza e Luis Ribeirinho
Na música, Luísa admite que tem um histórico de se atrair por relacionamentos caóticos, o que ela chama na letra de 'jeito suicida' de sempre querer o que não faz bem. Ao comparar o médico com seus ex-namorados (como Whindersson Nunes, Vitão e o polêmico Chico Moedas), ela nota que as flores e os jantares românticos são, de fato, algo novo.
"Diferentemente de todo meu passado / Talvez seja hora de não confiar no acaso", diz um trecho da canção.
Relembre os namorados de Luísa Sonza
Apesar da música estar no álbum para todo mundo ouvir, em entrevista recente ao Poddelas, ela desconversou quando o assunto foi o atual namorado: "Você acha que vou tomar c* de novo? Já tenho trauma pra caramba", disse a cantora após a exposição da traição de Chico um mês após ganhar uma música com seu nome.