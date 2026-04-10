NOVO ÁLBUM

Após polêmica com 'Chico', Luísa Sonza lança música para atual namorado; veja letra

Em 'Brutal Paraíso', cantora reflete sobre a dificuldade de aceitar um amor tranquilo após traumas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:47

Luísa Sonza com o namorado Crédito: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira (8), com o lançamento de Brutal Paraíso, o coração de Luísa Sonza voltou a ser pauta, mas de um jeito bem diferente. Na faixa 'Diferentemente', a cantora de 27 anos abre o jogo sobre seu relacionamento com o médico português Luis Ribeirinho, com quem está desde o começo de 2024.

Mas esqueça as declarações açucaradas de antigamente. Desta vez, Luísa canta sobre a estranheza de estar com alguém 'certinho' demais. Na letra, ela chama o amado de 'engomadinho' e confessa que quase o deixou para depois por achar que ele seria 'meio chato'.

Luísa Sonza e Luis Ribeirinho 1 de 11

Na música, Luísa admite que tem um histórico de se atrair por relacionamentos caóticos, o que ela chama na letra de 'jeito suicida' de sempre querer o que não faz bem. Ao comparar o médico com seus ex-namorados (como Whindersson Nunes, Vitão e o polêmico Chico Moedas), ela nota que as flores e os jantares românticos são, de fato, algo novo.

"Diferentemente de todo meu passado / Talvez seja hora de não confiar no acaso", diz um trecho da canção.

Relembre os namorados de Luísa Sonza 1 de 12

Apesar da música estar no álbum para todo mundo ouvir, em entrevista recente ao Poddelas, ela desconversou quando o assunto foi o atual namorado: "Você acha que vou tomar c* de novo? Já tenho trauma pra caramba", disse a cantora após a exposição da traição de Chico um mês após ganhar uma música com seu nome.

Confira a letra de 'Diferentemente':