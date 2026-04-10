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'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

Apresentadora de 52 anos atualizou fãs e fez alerta após sessão de quiropraxia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:59

Adriane Galisteu desabafa durante tratamento de síndrome
Adriane Galisteu desabafa durante tratamento de síndrome Crédito: Reprodução/Instagram

Desde outubro do ano passado, Adriane Galisteu foi forçada a pisar no freio e levar uma vida mais regrada. Diagnosticada com a Síndrome do Piriforme, a apresentadora usou as redes sociais na tarde da última quinta-feira (9) para desabafar sobre o processo de recuperação, que tem sido muito mais lento e trabalhoso do que ela imaginava.

Após sair de uma sessão de quiropraxia, Galisteu foi sincera com seus seguidores sobre a luta para recuperar a mobilidade. "Estou conseguindo ter mais força, mas continuo tratando desde aquela crise em que eu nem andava. Ô coisa difícil de tratar!", comentou ela, visivelmente cansada da rotina de terapias.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
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Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

Para quem nunca ouviu falar, a Síndrome do Piriforme acontece quando um pequeno músculo localizado na região das nádegas decide "comprimir" o nervo ciático, resultando em uma dor profunda, formigamento e aquela sensação de queimação que desce por toda a perna. No caso de Galisteu, a inflamação foi tão severa que chegou a paralisar seus movimentos temporariamente no auge da crise.

  • Entenda os sinais de alerta

A apresentadora aproveitou o espaço para deixar um alerta importante. Muitas vezes, a gente confunde essa dor com um simples cansaço ou problema de coluna, mas os sintomas são bem específicos:

Dor ao sentar: O desconforto aumenta muito após longos períodos em cadeiras ou ao subir escadas.

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Formigamento: A famosa "dor ciática" que irradia para a coxa e panturrilha.

Sensibilidade: Dor intensa ao toque direto na região do glúteo.

Tratar essa síndrome exige paciência. O tratamento, que Adriane segue rigorosamente, envolve fisioterapia, alongamentos específicos e, em alguns momentos, o uso de medicamentos para segurar a inflamação. Especialistas alertam que hábitos simples, como evitar sentar sobre a carteira no bolso de trás e fazer pausas para caminhar durante o trabalho, podem prevenir o problema.

"Agradeça a Deus todo dia por nem lembrar que tem esse troço chamado piriforme", brincou a loira. Atualmente, Galisteu foca no fortalecimento muscular para evitar que novas crises a deixem longe do ritmo de trabalho.

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Tags:

Adriane Galisteu Saúde Apresentadora Síndrome do Piriforme Sindrome

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