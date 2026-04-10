SAÚDE

'Difícil de tratar': Adriane Galisteu desabafa após diagnóstico de síndrome rara que a impediu de andar

Apresentadora de 52 anos atualizou fãs e fez alerta após sessão de quiropraxia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:59

Adriane Galisteu desabafa durante tratamento de síndrome Crédito: Reprodução/Instagram

Desde outubro do ano passado, Adriane Galisteu foi forçada a pisar no freio e levar uma vida mais regrada. Diagnosticada com a Síndrome do Piriforme, a apresentadora usou as redes sociais na tarde da última quinta-feira (9) para desabafar sobre o processo de recuperação, que tem sido muito mais lento e trabalhoso do que ela imaginava.

Após sair de uma sessão de quiropraxia, Galisteu foi sincera com seus seguidores sobre a luta para recuperar a mobilidade. "Estou conseguindo ter mais força, mas continuo tratando desde aquela crise em que eu nem andava. Ô coisa difícil de tratar!", comentou ela, visivelmente cansada da rotina de terapias.

Adriane Galisteu 1 de 24

Para quem nunca ouviu falar, a Síndrome do Piriforme acontece quando um pequeno músculo localizado na região das nádegas decide "comprimir" o nervo ciático, resultando em uma dor profunda, formigamento e aquela sensação de queimação que desce por toda a perna. No caso de Galisteu, a inflamação foi tão severa que chegou a paralisar seus movimentos temporariamente no auge da crise.

Entenda os sinais de alerta

A apresentadora aproveitou o espaço para deixar um alerta importante. Muitas vezes, a gente confunde essa dor com um simples cansaço ou problema de coluna, mas os sintomas são bem específicos:

Dor ao sentar: O desconforto aumenta muito após longos períodos em cadeiras ou ao subir escadas.

Formigamento: A famosa "dor ciática" que irradia para a coxa e panturrilha.

Sensibilidade: Dor intensa ao toque direto na região do glúteo.

Tratar essa síndrome exige paciência. O tratamento, que Adriane segue rigorosamente, envolve fisioterapia, alongamentos específicos e, em alguns momentos, o uso de medicamentos para segurar a inflamação. Especialistas alertam que hábitos simples, como evitar sentar sobre a carteira no bolso de trás e fazer pausas para caminhar durante o trabalho, podem prevenir o problema.