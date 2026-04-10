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Com muito gingado, Ivete Sangalo aparece dançando em academia após flagras com novo affair

Cantora de 53 anos esbanjou boa forma na academia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:42

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado
Ivete Sangalo exibe braço torneado  Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, de 53 anos, deu um show de vitalidade ao compartilhar um vídeo treinando com fones de ouvido e metendo aquela dança improvisada, com direito a mordidinha no lábio e beijo para os seguidores. Mas o que roubou a cena mesmo foi o físico da cantora, que exibiu braços definidos em uma regata branca.

O vídeo chega em um momento onde os holofotes estão virados para a vida amorosa da cantora. Após 17 anos casada com Daniel Cady, Ivete está curtindo a solteirice desde novembro.

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram

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Recentemente, o nome de Ivete foi parar no topo dos assuntos mais comentados após ela ser fotografada em um clima de romance com o produtor Tiago Maia. Os dois foram vistos caminhando de mãos dadas pelas areias de uma praia em Florianópolis, Santa Catarina, onde a cantora também se apresentou.

Tiago é sócio da produtora responsável pelo projeto Clareou, onde Ivete se aventura pelo samba e pagode. Antes do passeio na praia, o suposto casal já havia sido flagrado treinando junto na academia do hotel em que ficaram hospedados.

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Tags:

Cantora Academia Ivete Sangalo Fitness

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