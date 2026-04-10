MALHADA!

Com muito gingado, Ivete Sangalo aparece dançando em academia após flagras com novo affair

Cantora de 53 anos esbanjou boa forma na academia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:42

Ivete Sangalo exibe braço torneado Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, de 53 anos, deu um show de vitalidade ao compartilhar um vídeo treinando com fones de ouvido e metendo aquela dança improvisada, com direito a mordidinha no lábio e beijo para os seguidores. Mas o que roubou a cena mesmo foi o físico da cantora, que exibiu braços definidos em uma regata branca.

O vídeo chega em um momento onde os holofotes estão virados para a vida amorosa da cantora. Após 17 anos casada com Daniel Cady, Ivete está curtindo a solteirice desde novembro.

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado 1 de 7

Recentemente, o nome de Ivete foi parar no topo dos assuntos mais comentados após ela ser fotografada em um clima de romance com o produtor Tiago Maia. Os dois foram vistos caminhando de mãos dadas pelas areias de uma praia em Florianópolis, Santa Catarina, onde a cantora também se apresentou.