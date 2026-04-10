Com muito gingado, Ivete Sangalo aparece dançando em academia após flagras com novo affair

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:42
Ivete Sangalo, de 53 anos, deu um show de vitalidade ao compartilhar um vídeo treinando com fones de ouvido e metendo aquela dança improvisada, com direito a mordidinha no lábio e beijo para os seguidores. Mas o que roubou a cena mesmo foi o físico da cantora, que exibiu braços definidos em uma regata branca.
O vídeo chega em um momento onde os holofotes estão virados para a vida amorosa da cantora. Após 17 anos casada com Daniel Cady, Ivete está curtindo a solteirice desde novembro.
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado
Recentemente, o nome de Ivete foi parar no topo dos assuntos mais comentados após ela ser fotografada em um clima de romance com o produtor Tiago Maia. Os dois foram vistos caminhando de mãos dadas pelas areias de uma praia em Florianópolis, Santa Catarina, onde a cantora também se apresentou.
Tiago é sócio da produtora responsável pelo projeto Clareou, onde Ivete se aventura pelo samba e pagode. Antes do passeio na praia, o suposto casal já havia sido flagrado treinando junto na academia do hotel em que ficaram hospedados.