Ivete Sangalo cutuca Leo Dias ao vivo na Globo

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de março de 2026 às 18:56
O Domingão com Huck entregou mais um momento que virou assunto nas redes. Durante participação no Melhores do Ano ao lado de Paulo Vieira, a cantora Ivete Sangalo fez uma brincadeira ao vivo que foi interpretada como uma alfinetada em nomes do jornalismo de celebridades, como Leo Dias.
Tudo começou quando Paulo citou colunistas conhecidos por antecipar bastidores da vida dos famosos. Foi o gancho perfeito para Ivete entrar na conversa com seu humor característico.
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026
“São videntes da vida alheia”, disparou a artista, arrancando risadas da plateia. Em seguida, reforçou a ironia ao comentar sobre a rapidez com que informações sobre celebridades circulam.
“O pessoal sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo”, completou.
Sem perder o tom leve, Ivete ainda brincou com a própria exposição pública e disse que, em caso de dúvida, é melhor recorrer aos jornalistas do que à própria família.