MELHORES DO ANO

Ivete Sangalo cutuca Leo Dias ao vivo na Globo

Cantora reage com ironia a jornalistas de celebridades durante interação com Paulo Vieira no Domingão

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 18:56

Ivete Sangalo ironiza jornalistas de celebridades ao vivo na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

O Domingão com Huck entregou mais um momento que virou assunto nas redes. Durante participação no Melhores do Ano ao lado de Paulo Vieira, a cantora Ivete Sangalo fez uma brincadeira ao vivo que foi interpretada como uma alfinetada em nomes do jornalismo de celebridades, como Leo Dias.

Tudo começou quando Paulo citou colunistas conhecidos por antecipar bastidores da vida dos famosos. Foi o gancho perfeito para Ivete entrar na conversa com seu humor característico.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 1 de 39

“São videntes da vida alheia”, disparou a artista, arrancando risadas da plateia. Em seguida, reforçou a ironia ao comentar sobre a rapidez com que informações sobre celebridades circulam.

Paulo Vieira: "A gente tá com Sonia Abrão, Leo Dias..."



Ivete Sangalo: "O pessoal que sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo. SÃO VERDADEIROS VIDENTES DA VIDA ALHEIA. Não pergunto a nenhum familiar, pergunto a eles." #MelhoresdoAno #Domingão pic.twitter.com/qisVRQzjBm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2026

“O pessoal sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo”, completou.