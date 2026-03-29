REALITY SHOW

Quem foi para o Paredão do BBB 26 hoje (29 de março)?

Reality tem dois programas neste domingo, nova liderança e berlinda relâmpago definida na mesma noite

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:25

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente em mais um ciclo acelerado neste domingo (29), logo após a eliminação de Alberto Cowboy. A saída do brother marcou o início de uma nova semana no modo turbo, com direito a liderança e formação de paredão no mesmo dia.

A programação foi dividida em duas partes. Na primeira, exibida à tarde, o público acompanhou o resultado da eliminação. Já à noite, após o Fantástico, o reality volta ao ar com a disputa da Prova do Líder e a formação de uma nova berlinda.

A dinâmica segue o ritmo acelerado anunciado por Tadeu Schmidt, que confirmou que o programa continuará no modo turbo até a final, com eliminações mais rápidas e ciclos encurtados dentro da casa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

A semana mantém o formato direto: o líder indica um participante ao paredão, enquanto a casa vota e define os outros dois nomes mais votados. Assim como no ciclo anterior, não há Prova Bate e Volta, o que garante a formação de uma berlinda tripla sem chance de escape.

Com duas eliminações por semana, o BBB 26 entra em sua fase mais decisiva, com estratégias sendo testadas ao limite e alianças colocadas à prova a cada nova rodada.