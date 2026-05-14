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Vila Isabel levará ‘Torto Arado’ para a Sapucaí no carnaval de 2027

Escola anunciou enredo inspirado no romance de Itamar Vieira Junior e promete desfile sobre luta quilombola e religiosidade afro-brasileira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:51

Vila Isabel define enredo inspirado em
Vila Isabel define enredo inspirado em "Torto Arado" para o Carnaval 2027 Crédito: Reprodução

A Unidos de Vila Isabel anunciou nesta quarta-feira (13) o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no carnaval de 2027. A azul e branca apostará em uma adaptação de Torto Arado, um dos maiores sucessos recentes da literatura brasileira.

Com o título “Torto arado – sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, o desfile será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal.

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
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Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews

A proposta é transformar o universo criado por Itamar Vieira Junior em uma narrativa carnavalesca centrada na luta quilombola e no Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina. Segundo a escola, será a primeira vez que o tema aparecerá na Sapucaí.

Publicado em 2019, Torto Arado se tornou um fenômeno editorial no Brasil. A obra venceu prêmios importantes como Jabuti, Oceanos e LeYa, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.

De acordo com Gabriel Haddad, a ideia começou a ser construída ainda em 2023, após o contato com o livro e o interesse pelo universo do Jarê. Já Leonardo Bora afirmou que o desfile não pretende reproduzir literalmente a narrativa do romance, mas reinterpretá-la dentro da linguagem do carnaval.

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Professor da UFRJ, Bora destacou que temas presentes no livro, como desigualdade, disputa por terra e resistência negra, dialogam diretamente com o histórico de enredos da Vila Isabel.

O pesquisador Vinícius Natal também relacionou a escolha ao posicionamento tradicional da escola em torno de questões raciais e sociais. Segundo ele, o anúncio feito em 13 de maio, data da abolição da escravidão no Brasil, busca provocar reflexão sobre a realidade da população negra após o período escravocrata.

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Autor da obra, Itamar Vieira Junior comemorou a homenagem e afirmou que o samba possui força para transformar memória em resistência e celebração popular.

No carnaval de 2027, a Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo, marcado para 7 de fevereiro.

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