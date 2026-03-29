BERLINDA

‘Rala, Cowboy’: Alberto é eliminado do BBB 26 no primeiro Paredão Turbo

Indicado direto pela líder, brother enfrentou Jordana e Leandro em paredão e deixa o reality após trajetória de conflitos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:18

Alberto Cowboy deixa o BBB 26 após paredão da semana turbo Crédito: Divulgação

O veterano Alberto Cowboy foi o eliminado deste domingo (29) do Big Brother Brasil 26, após enfrentar Jordana e Leandro no paredão que abriu a primeira semana turbo da edição. A berlinda veio em ritmo acelerado, sem prova Bate e Volta, e confirmou o desgaste do participante dentro do jogo.

O resultado oficial do paredão foi o seguinte: Alberto Cowboy recebeu 67,95% dos votos, Jordana ficou com 3,31% e Leandro Boneco obteve 28,74%.

A formação do paredão começou com a vitória de Ana Paula Renault na Prova do Líder. Com o poder nas mãos, ela indicou diretamente Alberto Cowboy, deixando claro que ele era seu principal alvo na casa. A rivalidade entre os dois já vinha sendo construída há semanas, com trocas de farpas e leituras de jogo bem diferentes.

Na votação da casa, Jordana acabou sendo a mais votada no confessionário. O terceiro nome surgiu de um empate entre Juliano Floss e Leandro. Coube à líder o desempate, e Ana Paula escolheu Leandro para completar a berlinda.

Sem a chance de escapar em uma prova, os três emparedados foram direto para a decisão do público. O formato da semana turbo deixou o clima ainda mais tenso e encurtou o tempo de reação de quem estava na mira.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26) 1 de 23

Dentro da casa, Alberto Cowboy teve uma trajetória marcada por exposição constante. Foi um participante que se posicionou, comprou brigas e não passou despercebido. Ao mesmo tempo, essa postura acabou cobrando um preço. Os conflitos, principalmente com Ana Paula, foram se acumulando e influenciaram diretamente sua permanência no jogo.

Ele também viveu momentos de pressão e desgaste, com discussões frequentes e dificuldades em manter alianças mais sólidas na reta recente do programa. Em um jogo que exige estratégia e leitura social, Cowboy acabou ficando cada vez mais isolado.