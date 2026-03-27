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Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Atriz reage à invasão com drone dentro de casa e caso levanta debate sobre privacidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 21:00

Bruna Marquezine aciona advogados após invasão de privacidade com drone
Bruna Marquezine aciona advogados após invasão de privacidade com drone Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine tomou medidas legais após ter sua intimidade exposta. A atriz enviou notificações extrajudiciais a sites e páginas que divulgaram imagens feitas dentro de sua casa, no Rio de Janeiro, ao lado do cantor Shawn Mendes.

Segundo informações divulgadas no programa Melhor da Tarde, as fotos foram capturadas por um drone que teria invadido o espaço privado da artista. As imagens mostram momentos íntimos dentro da residência, o que gerou forte reação da equipe jurídica da atriz.

A notificação enviada exige a retirada imediata do conteúdo em até 12 horas, sob risco de medidas judiciais. “Foi uma grande invasão de privacidade. A foto não foi feita na rua, ela estava dentro da sala”, afirmou o jornalista Leo Dias ao comentar o caso.

Shawn e Bruna no trio de Ivete

Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Shawn Mendes e Bruna Marquezine no trio de Ivete por ReproduçÃO
Shawn cumprimenta Ivete por Vitor Santos / AgNew
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Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew

O episódio reacendeu o debate sobre os limites legais da exposição de figuras públicas. Pela legislação brasileira, registros feitos em locais visíveis ao público podem ser permitidos. No entanto, a captação de imagens dentro de uma residência, especialmente com uso de tecnologia como drones, pode configurar violação da privacidade.

Durante o programa, a jornalista Janaina Nunes reforçou a gravidade da situação. “Não importa o que ela estava fazendo dentro de casa. Fotografar dentro da casa dela é crime e acabou”, afirmou.

A repercussão também mobilizou pessoas próximas à atriz. O cantor João Lucas classificou o episódio como “absurdo”, enquanto Xuxa Meneghel também teria demonstrado indignação com o caso.

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