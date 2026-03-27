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Ana Paula Renault e Milena vão para o Monstro e perdem VIP no BBB 26

Anjo da semana, Solange escolhe dupla para castigo “Os Iluminados” e clima pesa na casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:46

Ana Paula e Milena vão para o Monstro e clima pesa no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima azedou no Big Brother Brasil 26 após a Prova do Anjo desta sexta-feira (27). Solange Couto venceu a disputa e colocou Ana Paula Renault e Milena direto no Castigo do Monstro.

A dupla foi escolhida para cumprir o desafio “Os Iluminados”, que exige atenção constante. Os castigados precisam se revezar para manter refletores acesos o tempo todo. Se as luzes apagarem, quem estiver na vez fica mais tempo na função, sem poder trocar com o parceiro.

Além da pressão do castigo, as duas ainda perderam 300 estalecas e foram automaticamente para a Xepa, deixando o VIP — o que aumentou ainda mais a insatisfação.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

A reação veio na hora. “Saímos do VIP”, reclamou Milena. Ana Paula também demonstrou irritação ao longo do dia, principalmente por não ter conseguido se alimentar antes da punição.

O clima esquentou de vez quando a escolha de Solange virou alvo de indiretas. “É muito fácil ter coragem quando tem uma imunidade no pescoço”, disparou Milena. A atriz rebateu na mesma hora: “Você não falou para mim que eu ia para o Paredão e ia sair direto?”.

“E vai, gata!”, respondeu Milena, aumentando ainda mais a tensão. Ana Paula tentou amenizar, mas também entrou no embate: “Uai, gata, cê sabe que pode ser um destino, né”.

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