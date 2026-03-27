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Ana Paula Renault e Milena vão para o Monstro e perdem VIP no BBB 26

Anjo da semana, Solange escolhe dupla para castigo “Os Iluminados” e clima pesa na casa

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:46

Ana Paula e Milena vão para o Monstro e clima pesa no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima azedou no Big Brother Brasil 26 após a Prova do Anjo desta sexta-feira (27). Solange Couto venceu a disputa e colocou Ana Paula Renault e Milena direto no Castigo do Monstro.

A dupla foi escolhida para cumprir o desafio “Os Iluminados”, que exige atenção constante. Os castigados precisam se revezar para manter refletores acesos o tempo todo. Se as luzes apagarem, quem estiver na vez fica mais tempo na função, sem poder trocar com o parceiro.

Além da pressão do castigo, as duas ainda perderam 300 estalecas e foram automaticamente para a Xepa, deixando o VIP — o que aumentou ainda mais a insatisfação.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

A reação veio na hora. “Saímos do VIP”, reclamou Milena. Ana Paula também demonstrou irritação ao longo do dia, principalmente por não ter conseguido se alimentar antes da punição.

O clima esquentou de vez quando a escolha de Solange virou alvo de indiretas. “É muito fácil ter coragem quando tem uma imunidade no pescoço”, disparou Milena. A atriz rebateu na mesma hora: “Você não falou para mim que eu ia para o Paredão e ia sair direto?”.