Ana Paula Renault e Milena vão para o Monstro e perdem VIP no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 18:46
O clima azedou no Big Brother Brasil 26 após a Prova do Anjo desta sexta-feira (27). Solange Couto venceu a disputa e colocou Ana Paula Renault e Milena direto no Castigo do Monstro.
A dupla foi escolhida para cumprir o desafio “Os Iluminados”, que exige atenção constante. Os castigados precisam se revezar para manter refletores acesos o tempo todo. Se as luzes apagarem, quem estiver na vez fica mais tempo na função, sem poder trocar com o parceiro.
Além da pressão do castigo, as duas ainda perderam 300 estalecas e foram automaticamente para a Xepa, deixando o VIP — o que aumentou ainda mais a insatisfação.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
A reação veio na hora. “Saímos do VIP”, reclamou Milena. Ana Paula também demonstrou irritação ao longo do dia, principalmente por não ter conseguido se alimentar antes da punição.
O clima esquentou de vez quando a escolha de Solange virou alvo de indiretas. “É muito fácil ter coragem quando tem uma imunidade no pescoço”, disparou Milena. A atriz rebateu na mesma hora: “Você não falou para mim que eu ia para o Paredão e ia sair direto?”.
“E vai, gata!”, respondeu Milena, aumentando ainda mais a tensão. Ana Paula tentou amenizar, mas também entrou no embate: “Uai, gata, cê sabe que pode ser um destino, né”.