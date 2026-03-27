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Quem é Bruno Mafra, cantor condenado por abuso sexual contra as próprias filhas

Artista do tecnobrega foi condenado pela Justiça do Pará; defesa ainda pode recorrer da decisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30

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Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas e pode recorrer da decisão Crédito: Reprodução

O nome de Bruno Mafra ganhou repercussão nacional após a confirmação de sua condenação por abuso sexual contra as duas filhas, que tinham menos de 14 anos à época dos crimes. A decisão foi proferida pela Justiça do Pará em primeira instância e ainda cabe recurso.

Natural de Belém, o cantor construiu carreira no cenário do tecnobrega e ficou conhecido como integrante da banda Bruno e Trio. Ao longo dos anos, realizou apresentações em diferentes regiões do país e chegou a ganhar visibilidade na televisão.

Bruno Mafra

Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por Reprodução
Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por Reprodução
Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por Reprodução
Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por Reprodução
Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por auto-upload
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Bruno Mafra foi condenado por abuso sexual contra as filhas por Reprodução

Antes de se dedicar integralmente à música, Bruno Mafra seguiu outro caminho. Filho de advogados, iniciou o curso de psicologia aos 18 anos e concluiu a formação em 2005. Posteriormente, retomou a trajetória artística e passou a investir na carreira musical.

O artista alcançou maior projeção em 2007, com o sucesso da música “24 Horas”, além de participações em programas de TV. Mais recentemente, lançou trabalhos e parcerias dentro do gênero, incluindo colaborações com outros nomes do tecnobrega

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