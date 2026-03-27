Quem é Bruno Mafra, cantor condenado por abuso sexual contra as próprias filhas

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30
O nome de Bruno Mafra ganhou repercussão nacional após a confirmação de sua condenação por abuso sexual contra as duas filhas, que tinham menos de 14 anos à época dos crimes. A decisão foi proferida pela Justiça do Pará em primeira instância e ainda cabe recurso.
Natural de Belém, o cantor construiu carreira no cenário do tecnobrega e ficou conhecido como integrante da banda Bruno e Trio. Ao longo dos anos, realizou apresentações em diferentes regiões do país e chegou a ganhar visibilidade na televisão.
Bruno Mafra
Antes de se dedicar integralmente à música, Bruno Mafra seguiu outro caminho. Filho de advogados, iniciou o curso de psicologia aos 18 anos e concluiu a formação em 2005. Posteriormente, retomou a trajetória artística e passou a investir na carreira musical.
O artista alcançou maior projeção em 2007, com o sucesso da música “24 Horas”, além de participações em programas de TV. Mais recentemente, lançou trabalhos e parcerias dentro do gênero, incluindo colaborações com outros nomes do tecnobrega