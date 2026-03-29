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Jonas Sulzbach expõe pendências com Mari Gonzalez após divórcio: 'Acertar as dívidas'

Ex-BBB revela que ainda precisa resolver questões financeiras com a ex, incluindo casa em construção

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 18:13

Jonas Sulzbach fala sobre pendências com Mari Gonzalez após separação Crédito: Reprodução

O ex-BBB Jonas Sulzbach voltou a falar sobre sua relação com Mari Gonzalez após o fim do noivado e revelou que ainda existem pendências a serem resolvidas entre os dois.

Segundo o modelo, apesar da separação, o contato segue de forma respeitosa, mas ainda há questões práticas em aberto, principalmente envolvendo uma casa que o ex-casal construía em São Paulo. “Faltavam algumas coisas da obra ainda. Até preciso falar com ela para ver como ficaram nesses meses em que fiquei fora, porque a ideia é vender e acertar as dívidas”, contou em entrevista ao jornal O Globo.

Mesmo com os trâmites pendentes, Jonas destacou que a relação com a ex continua positiva. Durante sua participação no Big Brother Brasil 26, ele recebeu apoio público de Mari, o que o surpreendeu.

“Fiquei muito feliz. Tivemos uma relação longa, intensa. Quando soube que ela me apoiou, fiquei contente. Temos contato e nos tratamos com respeito e admiração”, afirmou.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach durante namoro 1 de 5

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em outubro de 2023, após cerca de oito anos juntos. Atualmente, Mari vive um novo namoro, enquanto Jonas segue solteiro, fase que ele define como tranquila, mas com momentos de reflexão. “A gente sente falta de alguém em casa, de uma troca com alguém que você ama de verdade. Não é qualquer pessoa”, disse.