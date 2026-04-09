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Ivete Sangalo é obrigada a pagar custos em disputa por imóvel em Salvador

Decisão muda rumo do processo e transfere despesas para a cantora após falha na regularização do bem

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 22:10

Ivete sofre revés judicial e terá que arcar com custos de processo por imóvel
Ivete sofre revés judicial e terá que arcar com custos de processo por imóvel Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo sofreu um revés na Justiça em uma disputa envolvendo um imóvel em Salvador. Segundo informações divulgadas pela coluna GENTE, da revista Veja, uma nova decisão alterou o rumo do processo e determinou que a artista arque com os custos da ação.

A origem do caso remonta a 2017, quando Ivete adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda. A situação, no entanto, se complicou anos depois, em 2024, quando o bem foi penhorado por conta de uma dívida vinculada ao antigo proprietário, dando início à disputa judicial.

Em um primeiro momento, a cantora conseguiu reverter o cenário. A Justiça entendeu que havia indícios de uma compra legítima e suspendeu a penhora, afastando o risco de o imóvel ser usado para quitar débitos de terceiros.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

Agora, o entendimento mudou. Em decisão recente, o juiz George James Costa Vieira, da 4ª Vara Cível de Salvador, determinou que Ivete Sangalo deve arcar com as despesas processuais. O magistrado considerou que a ação só foi necessária porque o imóvel não teve sua regularização feita em cartório após a compra.

“Assim, a responsabilidade pelos encargos deve recair sobre a embargante, que deu causa à necessidade da ação ao não regularizar a situação do imóvel”, destacou o juiz na decisão.

A reviravolta ocorreu após recurso apresentado pela compradora posterior do imóvel. Inicialmente, ela havia sido responsabilizada pelos custos, incluindo honorários advocatícios superiores a R$ 42 mil. No entanto, ao recorrer, alegou não ter condições financeiras para arcar com os valores, apresentando despesas básicas.

Diante disso, o magistrado reavaliou o caso e transferiu a responsabilidade para a cantora, apontando que a ausência de regularização do registro foi determinante para o surgimento do impasse.

Apesar da nova decisão, o processo segue em andamento e ainda pode ter novos desdobramentos. Procurada, a equipe de Ivete Sangalo não se manifestou até o momento.

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