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Neto é condenado a indenizar após faltar festa de aniversário

Apresentador terá que pagar mais de R$ 9 mil após cancelar presença em aniversário e partida de futebol em Bebedouro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:35

Neto
Neto é condenado por faltar evento e terá que indenizar empresário Crédito: Reprodução

O apresentador Neto foi condenado pela Justiça a pagar indenização após não cumprir compromissos em Bebedouro, no interior de São Paulo. A decisão envolve o pagamento de R$ 7 mil por danos morais e R$ 2,2 mil por danos materiais.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o ex-jogador havia sido contratado para participar do aniversário de 1 ano do filho de um empresário e, no dia seguinte, de uma partida de futebol no município. No entanto, ele não compareceu aos compromissos.

De acordo com o processo, a negociação ocorreu ao longo de quatro meses, com intermediação de terceiros. O valor total combinado foi de R$ 22 mil, sendo R$ 15 mil pagos posteriormente e R$ 7 mil como adiantamento.

Ainda segundo os autos, Neto chegou a gravar um vídeo confirmando presença no evento, mencionando o nome do contratante, a cidade e a data marcada. Dias antes, porém, o empresário foi informado sobre o cancelamento. O valor antecipado acabou sendo devolvido pelos intermediários.

Neto

Neto por Reprodução
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Neto por Reprodução

Na defesa, o apresentador alegou que não havia contrato formal firmado e que não autorizou terceiros a negociarem em seu nome. Também afirmou não ter recebido valores e acusou uso indevido de sua imagem.

O juiz responsável pelo caso, no entanto, entendeu que o vídeo gravado comprova que Neto tinha conhecimento das tratativas. Para o magistrado, a ausência do apresentador gerou frustração e constrangimento ao empresário, especialmente diante da expectativa criada para os convidados.

A decisão ainda cabe recurso. A defesa de Neto afirmou que não comenta processos em andamento e destacou que a sentença ainda não transitou em julgado.

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