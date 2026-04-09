REALITY SHOW

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (9 de abril)?

Nova liderança substitui o reinado de Juliano Floss no reality

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:00

Prova do Líder acontece hoje e define novo comandante do BBB 26 Crédito: Reprodução

Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.

Juliano Floss garante uma série de vantagens estratégicas no reality. Entre elas, estão o direito de dividir a casa entre VIP e Xepa, ocupar o quarto exclusivo e indicar um participante direto ao Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

A formação da berlinda da semana já tem data marcada. Na sexta-feira (10), o Paredão será composto pelo indicado do Líder, o participante mais votado pela casa e um terceiro nome definido por contragolpe.

Desta vez, o contragolpe depende de uma nova dinâmica. Um botão misterioso será colocado na área externa da casa ainda nesta manhã, e quem apertar vai decidir qual dos emparedados terá o direito de puxar mais alguém para a berlinda.