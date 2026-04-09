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Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (9 de abril)?

Nova liderança substitui o reinado de Juliano Floss no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:00

Prova do Líder acontece hoje e define novo comandante do BBB 26
Prova do Líder acontece hoje e define novo comandante do BBB 26 Crédito: Reprodução

Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.

Juliano Floss garante uma série de vantagens estratégicas no reality. Entre elas, estão o direito de dividir a casa entre VIP e Xepa, ocupar o quarto exclusivo e indicar um participante direto ao Paredão.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A formação da berlinda da semana já tem data marcada. Na sexta-feira (10), o Paredão será composto pelo indicado do Líder, o participante mais votado pela casa e um terceiro nome definido por contragolpe.

Desta vez, o contragolpe depende de uma nova dinâmica. Um botão misterioso será colocado na área externa da casa ainda nesta manhã, e quem apertar vai decidir qual dos emparedados terá o direito de puxar mais alguém para a berlinda.

A eliminação está prevista para domingo (12), aumentando a tensão em mais uma semana decisiva do BBB 26.

Tags:

bbb 26 Prova do Líder

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