Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26 hoje (9 de abril)?

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:00
Juliano Floss é o novo Líder do BBB 26. Ele venceu a Prova do Líder realizada na noite desta quinta-feira (9), após se destacar em uma disputa que exigia rapidez, atenção e memória.
Juliano Floss garante uma série de vantagens estratégicas no reality. Entre elas, estão o direito de dividir a casa entre VIP e Xepa, ocupar o quarto exclusivo e indicar um participante direto ao Paredão.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
A formação da berlinda da semana já tem data marcada. Na sexta-feira (10), o Paredão será composto pelo indicado do Líder, o participante mais votado pela casa e um terceiro nome definido por contragolpe.
Desta vez, o contragolpe depende de uma nova dinâmica. Um botão misterioso será colocado na área externa da casa ainda nesta manhã, e quem apertar vai decidir qual dos emparedados terá o direito de puxar mais alguém para a berlinda.
A eliminação está prevista para domingo (12), aumentando a tensão em mais uma semana decisiva do BBB 26.