TELEVISÃO

Quando termina ‘Três Graças’? Casamento, revelação e mistério marcam reta final da novela da Globo

Último capítulo já tem data definida e promete desfechos impactantes para os principais personagens

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:08

Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos. Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Três Graças já tem data para se despedir do público. O último capítulo da trama das nove da TV Globo está previsto para ir ao ar em 15 de maio de 2026, marcando o fim de uma das histórias mais comentadas do horário nobre.

A reta final promete fortes emoções e desfechos aguardados. Entre os momentos mais esperados está o casamento de Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, com Paulinho, personagem de Rômulo Estrela. A união deve encerrar a trajetória do casal após uma sequência de conflitos ao longo da novela.

Outro núcleo que deve movimentar os últimos capítulos é o de Joélly, interpretada por Alana Cabral. A personagem deve finalmente reencontrar a filha que foi vendida ainda recém-nascida, em um dos arcos mais dramáticos da trama. O caso envolve diretamente Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, ligada ao esquema de tráfico de bebês.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Mesmo com alguns desfechos encaminhados, a novela ainda guarda mistérios. O destino de Arminda, personagem de Grazi Massafera, e Ferette, vivido por Murilo Benício, segue indefinido e deve ser revelado apenas nos capítulos finais.