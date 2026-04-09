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Quando termina ‘Três Graças’? Casamento, revelação e mistério marcam reta final da novela da Globo

Último capítulo já tem data definida e promete desfechos impactantes para os principais personagens

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:08

Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos.
Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos. Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Três Graças já tem data para se despedir do público. O último capítulo da trama das nove da TV Globo está previsto para ir ao ar em 15 de maio de 2026, marcando o fim de uma das histórias mais comentadas do horário nobre.

A reta final promete fortes emoções e desfechos aguardados. Entre os momentos mais esperados está o casamento de Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, com Paulinho, personagem de Rômulo Estrela. A união deve encerrar a trajetória do casal após uma sequência de conflitos ao longo da novela.

Outro núcleo que deve movimentar os últimos capítulos é o de Joélly, interpretada por Alana Cabral. A personagem deve finalmente reencontrar a filha que foi vendida ainda recém-nascida, em um dos arcos mais dramáticos da trama. O caso envolve diretamente Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, ligada ao esquema de tráfico de bebês.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Mesmo com alguns desfechos encaminhados, a novela ainda guarda mistérios. O destino de Arminda, personagem de Grazi Massafera, e Ferette, vivido por Murilo Benício, segue indefinido e deve ser revelado apenas nos capítulos finais.

Com o fim de Três Graças, a Globo já prepara a próxima aposta para o horário nobre. A substituta será Quem Ama, Cuida, novela assinada por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, prometendo uma trama baseada em amor, vingança e reviravoltas.

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