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Paula Amorim e Breno Simões anunciam segunda gravidez após perdas gestacionais

Casal do BBB 18 emociona ao revelar chegada de “bebê arco-íris” e celebra nova fase da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:08

Paula e Breno anunciam nova gravidez após perdas e emocionam fãs
Paula e Breno anunciam nova gravidez após perdas e emocionam fãs Crédito: Reprodução/Instagram

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões surpreenderam os seguidores nesta quinta-feira (9) ao anunciar que estão esperando o segundo filho. O casal, que se conheceu no Big Brother Brasil 18, compartilhou a novidade nas redes sociais e rapidamente mobilizou fãs e amigos.

Pais de Theo, de 3 anos, os dois vivem uma nova fase marcada por emoção e recomeço. A gestação ganha ainda mais significado após um período delicado: no último ano, Paula e Breno enfrentaram três perdas gestacionais, vividas de forma mais reservada, mas acompanhadas por uma rede de apoio próxima.

O anúncio foi feito de maneira simbólica. Em uma das imagens publicadas, o casal aparece exibindo um jornal com a frase “O bebê arco-íris está vindo!!”, expressão usada para representar a chegada de um filho após perdas, simbolizando esperança.

Gestação da ex-BBB, Paula Amorim

Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Paula Amorim compartilhou álbum sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram

Na legenda, os dois abriram o coração sobre a trajetória até aqui. “Nossa caminhada foi longa, cheia de desafios, mas aqui estamos, com o coração transbordando de felicidade e gratidão por cada passo dado. Nosso bebê arco-íris chegou para completar nossa família”, escreveram.

A publicação rapidamente viralizou, reunindo milhares de curtidas e comentários. Seguidores e amigos celebraram a notícia e destacaram a força do casal diante das dificuldades recentes.

Agora, Paula Amorim e Breno Simões vivem a expectativa pela chegada de mais um filho, compartilhando com o público cada etapa dessa nova fase marcada por superação, afeto e novos começos.

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