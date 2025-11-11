ENTENDA

Adriane Galisteu revela medo de Angélica: ‘Era traumático’

Apresentadora revelou que participava de vários testes juntos com a esposa de Luciano Huck

Adriane Galisteu revelou detalhes do passado envolvendo Angélica Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No Brasil, seja na carreira ou trajetória, pontos muito específicos, unem as apresentadoras loiras. Em entrevista ao podcast “PodPah”, a apresentadora Adriane Galisteu, que acaba de lançar o documentário que conta sua história com Ayrton Senna, revelou que, antes de alcançar o sucesso na TV, realizou uma série de testes na infância com Angélica e Rodrigo Faro.

Galisteu relatou que quando iniciou a carreira aos 9 anos, realizava testes comerciais de televisão, e na época, seu maior temor era a então colega de trabalho, Angélica, eleita a menina mais bonita do Brasil. “Quando eu encontrava a Angélica nos testes, eu falava: ‘mãe, vamos embora, a menina da pinta vai ganhar”, relata a apresentadora.

A apresentadora de “A Fazenda 17”, que está pegando fogo com o Super Paiol, dinâmica de votação do reality, decidiu fazer testes para publicidade inspirada por uma amiga da escola que já estrelava propagandas. Inclusive, ela relata que o ambiente era tóxico.