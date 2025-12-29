Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noite de Natal termina com roubo e emoção no sítio em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) será acusada de roubo em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (29) chega carregado de emoções, segredos e reviravoltas que prometem mexer com o destino dos personagens. Logo de início, a apresentação de Dita, agora sob o nome artístico Doris River, conquista o público e se transforma em um verdadeiro sucesso, surpreendendo até quem duvidava do talento da cantora.

Em clima de Natal, Samir faz um pedido comovente a Candinho: ele quer que Zulma e Zenaide também participem da ceia. Enquanto isso, um drama pesado atinge a família quando Anabela entra em desespero ao perceber que perdeu a audição, deixando Estela, Celso e Túlio unidos para cuidar da menina.

Leia mais

Imagem - Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Reprodução/Redes Sociais
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
1 de 4
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha

Nos bastidores do sucesso, o clima pesa. Dita se irrita ao perceber que Lourival não revela sua verdadeira identidade após a apresentação, aumentando a tensão entre os dois. Já Lúcio toma uma decisão importante ao entregar a Haydée as páginas arrancadas do diário de Rosita, abrindo caminho para revelações do passado.

O capítulo também traz um momento decisivo: Sandra consegue furtar as joias de Anastácia, mas acaba passando mal logo após o crime, levantando suspeitas e deixando o golpe em risco. Paralelamente, Asdrúbal tenta conversar com Zenaide, mas acaba surpreendido quando ela beija Sabiá.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Cunegundes avisa Quinzinho que decidiu se mudar para São Paulo, prometendo novas confusões. Para fechar a noite, Dita se atrasa, mas consegue chegar ao sítio a tempo da ceia de Natal, marcando um momento simbólico em meio a tantos conflitos.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Imagem - Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Imagem - Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo

Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo
Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)