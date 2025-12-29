NOVELA DAS 6

Noite de Natal termina com roubo e emoção no sítio em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (29)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) será acusada de roubo em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (29) chega carregado de emoções, segredos e reviravoltas que prometem mexer com o destino dos personagens. Logo de início, a apresentação de Dita, agora sob o nome artístico Doris River, conquista o público e se transforma em um verdadeiro sucesso, surpreendendo até quem duvidava do talento da cantora.

Em clima de Natal, Samir faz um pedido comovente a Candinho: ele quer que Zulma e Zenaide também participem da ceia. Enquanto isso, um drama pesado atinge a família quando Anabela entra em desespero ao perceber que perdeu a audição, deixando Estela, Celso e Túlio unidos para cuidar da menina.

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' 1 de 4

Nos bastidores do sucesso, o clima pesa. Dita se irrita ao perceber que Lourival não revela sua verdadeira identidade após a apresentação, aumentando a tensão entre os dois. Já Lúcio toma uma decisão importante ao entregar a Haydée as páginas arrancadas do diário de Rosita, abrindo caminho para revelações do passado.

O capítulo também traz um momento decisivo: Sandra consegue furtar as joias de Anastácia, mas acaba passando mal logo após o crime, levantando suspeitas e deixando o golpe em risco. Paralelamente, Asdrúbal tenta conversar com Zenaide, mas acaba surpreendido quando ela beija Sabiá.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Cunegundes avisa Quinzinho que decidiu se mudar para São Paulo, prometendo novas confusões. Para fechar a noite, Dita se atrasa, mas consegue chegar ao sítio a tempo da ceia de Natal, marcando um momento simbólico em meio a tantos conflitos.